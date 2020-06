Made in Sud non va in onda martedì: perché e quando torna

Made in Sud cambia giorno, il programma di Rai 2 non va in onda martedì 23 giugno 2020

Made in Sud non va in onda martedì 23 giugno 2020, ma cambia giorno per questa settimana. Uno spostamento che non modificherà interamente la programmazione dello show comico, almeno per il momento. Non è detto infatti che in casa Rai non decidano di cambiare definitivamente serata, nel caso in cui dovesse registrare degli ascolti più alti per esempio. Made in Sud è tornato in onda la settimana scorsa con la prima puntata dell’edizione 2020. Un’edizione che verrà certamente ricordata per essere stata spostata a causa del Coronavirus. Ma anche un’edizione che hanno voluto in onda a tutti i costi per far divertire gli italiani dopo un periodo complicato, anche al costo di rinunciare al pubblico in studio, che in un programma comico è quasi fondamentale. Stefano De Martino e Fatima Trotta sono i conduttori di questa edizione di Made in Sud post Covid-19 e che rivedremo non martedì, ma bisognerà aspettare altri due giorni.

Made in Sud non va in onda martedì, ma torna giovedì 25 giugno: il motivo

Quando va in onda Made in Sud questa settimana? Salta la prima serata di martedì per spostarsi a quella di giovedì 25 giugno. Viene spontaneo domandarsi il motivo di questo cambiamento nei palinsesti di Rai 2 ed è stato rivelato da Tv Blog. Poco fa infatti il sito ha spiegato che dietro alla decisione di cambiare giorno per Made in Sud c’è il calcio. Si sono riaccesi i riflettori sulla Serie A e in Campania domani sera sarà tempo di tifare. Martedì infatti ci sarà la partita di calcio tra il Napoli e l’Hellas Verona. La settimana scorsa inoltre Made in Sud ha registrato il 34% di share in Campania, una fetta di ascolti decisamente alta a cui Rai 2 non vuole rinunciare. Molti infatti potrebbero preferire la partita della propria squadra del cuore a un programma comico. Soprattutto a Napoli, dove il tifo è molto vivo e dove sono reduci dalla vittoria della Coppa Italia. Insomma, l’entusiasmo è alle stelle.

Made in Sud in onda giovedì 25 giugno 2020: domani sera c’è il Napoli

Made in Sud va in onda giovedì 25 giugno quindi e non martedì questa settimana. Era facile pensare che il ritorno della Serie A in estate avrebbe influito sui palinsesti televisivi. Le partite sono spalmate in più serate e le varie reti correranno ai ripari come potranno, pur di non rinunciare a punti di share per programmi importanti. Domani sera al posto di Made in Sud – che è tornato in onda con un accenno di polemica – andranno in onda due episodi della serie tv Squadra Speciale Cobra 11.