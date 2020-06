Made in sud, Gino Fastidio fuori dopo lite con Gregoraci? La verità

Gino Fastidio assente a Made in sud: cosa c’è dietro? C’è chi pensa alla lite con Elisabetta Gregoraci…

Ieri sera è cominciata la nuova edizione di Made in sud, un’edizione che sembra stravolta già solo dall’assenza del pubblico. Un clima surreale sul palco, anche i comici sono sembrati un po’ spaesati non potendo contare sul feedback degli spettatori in platea, che è vuota in questa stagione di Made in sud dopo il Coronavirus. La prima puntata è stata quindi guardata con un occhio di riguardo dal pubblico da casa, per scoprire se sarebbe stato lo stesso o meno. Gli sketch non sono cambiati, il divertimento è assicurato come sempre e questo ha rincuorato chi ha guardato con un po’ di scetticismo a questa edizione ai tempi del Coronavirus. Ma c’è anche un’altra cosa che non è passata inosservata: l’assenza di uno dei comici di punta del programma di Rai 2. Che fine ha fatto Gino Fastidio?

Made in sud, Gino Fastidio non c’è in questa edizione post Coronavirus: il motivo

Gino Fastidio non c’è a Made in sud quest’anno e notando la sua assenza in tanti hanno ripensato alla lite con Elisabetta Gregoraci di un anno fa. Fastidio è sempre stato nel cast di Made in sud da quando va in onda sulle reti Rai e per questo i più maliziosi hanno pensato a un allontanamento dietro alla sua assenza. Ieri sera sul palco di Made in sud non è apparsa la chitarra robotronica di Gino Fastidio, così Fanpage ha deciso di vederci chiaro e ha contattato la produzione della trasmissione. A quanto pare, la verità sull’assenza del comico non è legata alla lite con la Gregoraci. Il motivo sarebbe legato invece al fatto che Gino Fastidio non avrebbe preparato un nuovo personaggio per questa edizione post Covid e quindi è stato messo in panchina. Almeno per questa edizione, poi chissà.

Gino Fastidio non è nel cast di Made in sud 2020, ma non a causa della lite con la Gregoraci

Ma cosa era successo tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio? Un anno fa c’è stato un litigio fra i due dietro le quinte, poi confermato anche dalla Gregoraci. Il comico si era scusato a favor di telecamere ed Elisabetta aveva accettato di perdonarlo. Tutto sembrava essersi risolto per il meglio insomma, ma sarebbe stato quasi impossibile non pensare a questo litigio notando l’assenza di Gino Fastidio a Made in sud.