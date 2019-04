Elisabetta Gregoraci: lite con Gino Fastidio dietro le quinte di Made in Sud

Made in Sud: perché hanno litigato Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio

Spiacevole episodio dietro le quinte di Made in Sud. Secondo quanto racconta Fanpage, durante la diretta dello scorso lunedì 1 aprile ci sarebbe stata una furiosa lite tra Elisabetta Gregoraci, ospite di questa edizione dello show, e il comico Gino Fastidio. A quanto pare lo sketch dell’ex moglie di Briatore sarebbe andato troppo per le lunghe e avrebbe quindi implicitamente tagliato l’intervento di Gino. Che non l’avrebbe presa bene, tanto da scagliarsi contro la soubrette lontano dalle telecamere. Il gesto di Fastidio sarebbe stato condannato da tutti i presenti e la produzione avrebbe preso provvedimenti immediati nei confronti dell’uomo. A quanto pare il comico è stato allontanato dal progetto e non comparirà più nelle prossime puntate della trasmissione.

Non è la prima volta che Gino Fastidio litiga con la Gregoraci

Stando sempre a quello che si legge su Fanpage, non sarebbe la prima volta che Gino Fastidio litiga con Elisabetta Gregoraci. L’ultima discussione avrebbe quindi spinto la produzione ad allontanarlo da Made in Sud. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, né con un comunicato stampa né sui social network.

Cresce il successo di Made in Sud su Rai 2 con Stefano De Martino

Intanto Made in Sud si sta rivelando un vero e proprio successo, nonostante l’acerrima concorrenza del lunedì sera. Ogni diretta oscilla tra il 7 e l’8% di share: una scommessa vinta per Rai 2, che ha dato nuova linfa vitale allo show.