Elisabetta Gregoraci: “Gino Fastidio m’ha aggredito” Parla la showgirl

Elisabetta Gregoraci conferma l’aggressione di Gino Fastidio a Made in Sud. Parla la showgirl e vuota il sacco: la sua versione dei fatti

Chiarezza è stata fatta. Elisabetta Gregoraci ha svelato la sua versione del litigio avvenuto dietro le quinte di Made in Sud tra lei il comico Gino Fastidio. Dopo giorni in cui sono trapelate versioni dettate da spifferi e rumors, ci ha pensato l’ex moglie di Flavio Briatore a riportare i fatti. Per farlo ha scelto Instagram, dopo che diversi suoi follower l’hanno incalzata sulla vicenda. “Ci spieghi cosa è successo con Gino Fastidio?” ha domandato qualcuno. La conduttrice a quel punto ha deciso di vuotare il sacco: “Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e lo ha fatto con più persone. Non stava bene”.

Made in Sud: la verità della Gregoraci sulla lite con il comico

La Gregoraci conferma dunque l’aggressione. Quel che non conferma sono i rumors usciti negli scorsi giorni a proposito dei motivi che hanno poratto alla lite. “Si, purtroppo senza motivazione al contrario delle cose scritte…”. Inoltre la showgirl ha smentito l’estromissione dal programma del comico. “Ci sarà”, ha scritto sempre Elisabetta. Resta da capire se Gino Fastidio tornerà sul palco di Made in Sud già dalla puntata di stasera oppure se lo rivedremo nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Fanpage “avrebbero quindi avuto effetto immediato le scuse sentite del comico e cabarettista, così come l’opera di diplomazia nei confronti della soubrette e del suo entourage da parte del mentore dell’artista, il patron della Tunnel Produzioni, Nando Mormone”.

I rumors e la smentita

Le notizie trapelate nei giorni passati (e oggi smentite dalla stessa Gregoraci) avevano raccontato di una furiosa lite accaduta durante la diretta di lunedì 1 aprile. Nella fattispecie era emerso che all’origine dello scontro ci sarebbe stato uno sketch dell’ex moglie di Briatore andato troppo per le lunghe. La situazione avrebbe portato al taglio dell’intervento di Gino. Da qui la sua rabbia. Tuttavia, la conduttrice ha dato un’altra versione: “Un’aggressione senza motivazione… Non stava bene”. Il caso è chiuso.