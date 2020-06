Jeremias enigmatico su De Martino e in difesa di Sergio Sylvestre: il gossip

Jeremias Rodriguez enigmatico su De Martino e in difesa di Sergio Sylvestre: il gossip

Jeremias Rodriguez e i suoi ‘enigmi’. Anche nelle ultime ore il fratello di Belen ha fatto apparire sui social una delle sue classiche massime. In molti sono convinti che tali frasi abbiano un destinatario ben preciso che porta il nome di Stefano De Martino. D’altra parte il sudamericano non ha mai smentito che i messaggi criptici siano proprio rivolti al danzatore partenopeo (in passato invece si è affrettato più volte a rimproverare i gossip infondati sul suo conto). Nessun dubbio invece per quel che riguarda le parole spese su Sergio Sylvestre, amico della famiglia Rodriguez. Da ieri sera l’ex allievo di Amici è bersagliato dalle critiche per essere stato tradito dalla troppa emozione nel cantare l’Inno di Mameli durante la finale di Coppa Italia…

Jeremias e il rapporto non semplice con Stefano: caratteri forti

“Le incomprensioni durerebbero poco se il torto fosse solo da una parte”. Questo il nuovo enigma di Jeremias. Non in pochi credono che ci sia nascosto un significato subliminale relativo alla situazione sentimentale della sorella e di Stefano che, almeno secondo quello che ha riportato il magazine Chi nell’ultimo numero, sarebbero arrivati alla decisione di lasciarsi definitivamente una seconda volta. Per quel che invece riguarda il rapporto tra Jere e De Martino c’è molto da dire: entrambi hanno caratteri forti e a tratti spigolosi. E, infatti, per diverso tempo (dopo la prima separazione di Belu dal marito) non si sono parlati. Ora sembra che sia di nuovo calato un gelo artico tra i due. L’argentino vede nuovamente soffrire per amore la sorella e ciò non gli va affatto giù.

Sergio Sylvestre, Jeremias al fianco dell’amico

Nelle scorse ore è montata una polemica rumorosa su Sergio. Motivo? Durante l’esibizione nella finale di Coppa Italia, che lo ha visto cantare l’Inno di Mameli, è stato sopraffatto dall’emozione, non riuscendo a pronunciare alcune parole del testo. La questione ha visto alcuni utenti del web, tra cui anche dei politici, lanciare delle critiche all’artista. Jeremias ha difeso a spada tratta l’amico, commentando così: