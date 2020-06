Belen, Stefano e le altre donne: Mara Venier difende De Martino

Stefano De Martino è tornato a Domenica In il 21 giugno 2020. In collegamento da Napoli con Biagio Izzo e Fatima Trotta l’ex ballerino di Amici ha parlato del grande successo della prima puntata della nuova edizione di Made in Sud. Tra un resoconto e una battuta, non sono mancati riferimenti al gossip. Il motivo è presto detto: Stefano e la moglie (o forse dovremmo dire ex?) Belen Rodriguez sono di nuovo al centro della cronaca rosa per via della loro nuova separazione. Una separazione arrivata a un anno dall’inatteso ricongiungimento e che sembra certa ma che non è stata ancora ufficializzata dai diretti interessati. Gli ultimi gossip sulla coppia sono tanti e diversi: c’è chi parla di altre donne, chi di incompatibilità caratteriale, chi di lite tra famigliari. Nei giorni scorsi si è parlato di una donna dello spettacolo molto famosa che avrebbe perso la testa per De Martino dopo un’uscita insieme… Indiscrezioni che stanno facendo chiacchierare parecchio ma la Venier ci ha tenuto a precisare nel suo programma che lo scugnizzo napoletano non è come lo stanno dipingendo.

Mara Venier: “Stefano non guarda le altre donne”

“Tutte queste donne che gli vanno dietro”, ha dichiarato scherzosamente Biagio Izzo a proposito di Stefano De Martino e del suo atteggiamento dietro le quinte di Made in Sud. “Ma lui le respinge tutte”, ha prontamente commentato zia Mara a Domenica In, prendendo così le parti di De Martino, dipinto in più di un’occasione come un abile dongiovanni. Non è tardata ad arrivare la replica del 30enne: “Io sono ateo, non professo più la religione delle donne”. Una battuta che potrebbe avere un doppio significato: Stefano si riferiva alla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez o al fatto che non è interessato ad altre donne? Chissà… di sicuro Mara Venier ha deciso di rispettare per la seconda volta la volontà di De Martino, ovvero quella di non parlare della sua vita privata.

Mara Venier: nessuna domanda scomoda per Stefano

Come accaduto la settimana scorsa anche questa volta la conduttrice veneziana non ha fatto alcuna domanda scomoda a Stefano De Martino. “Ci vuole rispetto!”, ha spiegato Mara Venier su Instagram, che ben capisce il momento delicato che stanno attraversando Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud. Soprattutto perché in mezzo c’è un bambino, Santiago 7 anni, che è molto legato ad entrambi i genitori. Da quando la sua carriera in Rai ha spiccato il volo l’ex fiamma di Emma Marrone vuole far parlare più del suo lavoro che delle sue faccende di cuore. Diversa la posizione di Belù che, nonostante non si sia sbilanciata del tutto, ha preferito non nascondere ai fan che la seguono quotidianamente la realtà dei fatti.