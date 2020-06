Mara Venier: “De Martino? Ecco perché non ho fatto domande su Belen”

Stefano De Martino a Domenica In: perché Mara Venier non ha fatto domande su Belen Rodriguez

Ha fatto parecchio chiacchierare l’ultima intervista di Mara Venier a Stefano De Martino. In collegamento da Napoli – dove conduce Made in Sud da martedì 16 giugno – l’ex ballerino di Amici è apparso piuttosto dimagrito e totalmente concentrato sul lavoro. L’ironia non è mancata ma il 30enne ha preferito non parlare della sua vita sentimentale. E zia Mara è stata al suo posto, ha preferito non indagare nonostante i gossip degli ultimi mesi. Una decisione che ha stupito tutti visto che in tanti si aspettavano di scoprire qualcosa di più sulla crisi che Stefano sta attraversando con la moglie Belen Rodriguez. Sul suo account Instagram la Venier ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di non infierire sulla questione nella puntata in onda su Rai Uno domenica 14 giugno 2020.

Mara Venier è dalla parte di Stefano De Martino e Belen

“Mara come mai non hai chiesto nulla a Stefano di Belen?”, ha domandato un follower su Instagram. Pronta la replica della conduttrice Rai: “Ci vuole rispetto, sempre!!!”. Dunque, il messaggio è chiaro: zia Mara è consapevole del difficile momento che stanno vivendo De Martino e la Rodriguez e ha preferito non complicare la situazione. Un modo anche per appoggiare lo scugnizzo napoletano che ha pubblicamente chiesto di evitare interferenze nella sua vita privata. Da quando la sua carriera in Rai ha spiccato il volo l’ex fiamma di Emma Marrone vuole far parlare più del suo lavoro che delle sue faccende di cuore. Diversa la posizione di Belù che, nonostante non si sia sbilanciata del tutto, ha preferito non nascondere ai fan che la seguono quotidianamente la realtà dei fatti.

Stefano De Martino dimagrito e ostinato a Domenica In

Stefano De Martino si è mostrato sorridente e allegro nell’ultima puntata di Domenica In, non rinunciando a scherzi e sorprese per l’amica Mara Venier. A quest’ultima non è sfuggito un dettaglio importante: il collega è dimagrito parecchio. A detta di Fatima Trotta, intervenuta pure lei nel corso della trasmissione domenicale per promuovere la nuova edizione di Made in Sud, De Martino ha perso nell’ultimo periodo ben dieci chili. “È l’aria di Napoli: arrivo qui con dei chili in meno per poter recuperare”, ha ironizzato Stefano, tirando in ballo le prelibatezze culinarie della sua terra.