Belen come Emma Marrone quando finì con Stefano: il gesto importante

The end, ora non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati in modo definitivo. Ieri lo ha ammesso lo stesso danzatore campano, smentendo lo scoop di Dagospia che ha lanciato l’indiscrezione di una storia clandestina tra lo stesso ex allievo di Amici di Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi. A far molto chiacchierare anche un gesto della modella argentina delle ultime ore. Gesto che ha imitato in parte quel che fece Emma Marrone quando De Martino la lasciò per tuffarsi nelle braccia proprio della Rodriguez nel 2012. Verrebbe da dire, gossip e karma… Ma cosa ha fatto la sudamericana? Nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato una foto di una sedia in vimini, con appoggiato sopra un cuscino. Il tutto incorniciato dai versi di Bella senz’anima, celebre brano di Riccardo Cocciante: “E adesso siediti…”. Guarda caso la stessa canzone che Emma…

Belen si affida a Riccardo Cocciante come fece Emma Marrone quando finì la storia con De Martino

Belen si affida a Cocciante, così come fece la cantante salentina 8 anni fa. All’epoca la Marrone era reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e si presentò negli studi di Amici, il talent che la lanciò nell’olimpo della musica italiana. Quel giorno, dietro le quinte del programma di Maria De Filippi, c’erano Belen e Stefano, la coppia emergente. Ed Emma cosa cantò? Proprio Bella senz’anima. Non una scelta casuale come lei stessa spiegò. “Sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose”, dichiarò. Il riferimento fu alquanto chiaro, così come chiari furono i destinatari del messaggio. Ora, anche Belen si appropria dei versi di Riccardo Cocciante per descrivere il tramonto della sua love story. Casualità? Oppure il gesto della sudamericana si rifà espressamente a quello di Emma? Chissà, certo la coincidenza non è passata inosservata.

Stefano De Martino smentisce lo scoop di Dagospia su Alessia Marcuzzi

Nelle scorse ore Dagospia ha lanciato una bomba rumorosissima: Belen avrebbe scoperto di essere stata tradita da Stefano con Alessia Marcuzzi. Da qui anche la crisi matrimoniale di quest’ultima con il marito Paolo Calabresi Marconi. De Martino, subito dopo che è uscito lo spiffero, si è presentato sui social bollando il tutto come fake news. Una cosa però non è sfuggita: per la prima volta il danzatore napoletano ha fatto capire chiaramente di essere single. Con la Rodriguez si è davvero ai titoli di coda. Anzi, sono già passati pure quelli.