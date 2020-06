Nina Moric, vacanze d’amore col nuovo compagno: le parole della modella

Nina Moric è rinata. La modella croata, dove aver chiuso definitivamente la tormentata love story con Luigi Mario Favoloso (su cui ci sono in corso delle indagini), ha ritrovata tranquillità, spensieratezza e soprattutto amore. Al suo fianco, da circa due mesi e mezzo, c’è un fascinoso uomo che la rende felice. Lui non è una figura avvezza ai riflettori dello spettacolo, ma è attivo nell’imprenditoria. Attualmente la coppia sta trascorrendo delle romantiche vacanze in Liguria, nell’esclusiva località di Portofino. A testimoniarlo è stata la stessa modella croata che sui suoi profili social si è ritratta perdutamente innamorata e coccolata dall’uomo di affari. La Nina spaesata e con gli occhi sbarrati che qualche mese fa calcava i salotti televisivi ‘d’ursiani’ appare ormai come un lontano ricordo.

Nina Moric: pillole di felicità con il nuovo fidanzato

“Niente è più potente di un cuore che ritorna a sorridere”. Così la Moric sul suo profilo Instagram, immortalandosi rilassata e distesa al mare. E ancora: “La gioia non è nelle cose, è in noi”. Pillole di vita che ben rendono lo stato d’animo della modella che finalmente ha ritrovato un solido equilibrio interiore dopo aver attraversato un periodo delicato personale. Anche con l’ex Fabrizio Corona i rapporti sono tornati ottimi. Sono ormai in archivio da un pezzo i tempi in cui i due ex coniugi si facevano battaglia in tribunale. Ora sono uniti e coesi nel loro obbiettivo comune: crescere Carlos, il loro figlio, nel migliore dei modi. Entrambi, di recente, si sono rinnovati stima reciproca, confidando di essere una famiglia. Certo non nel senso più tradizionale del termine.

Nina, il legame con Fabrizio e Carlos

Per capire il legame che oggi lega Fabrizio e Nina è opportuno rifarsi alle parole di quest’ultima che pochi giorni fa si è espressa sull’ex marito. Nella fattispecie la Moric si è rammaricata del fatto che quest’estate lei, Carlos e Corona non potranno passare assieme le vacanze (per via della situazione giudiziaria dell’ex re dei paparazzi), sottolineando poi che Corona è un “grande e meraviglioso padre”. Inoltre ha rimarcato che con il figlio condivide un forte feeling. “Sono orgogliosa di Fabrizio”, ha precisato la croata concludendo con una chiosa al miele. Chiosa riferita ai suoi due ometti di famiglia: “Vi amo alla follia”. Insomma, i tempi bui paiono essere stati del tutto superati da Nina che da un lato può contare sulla famiglia, dall’altro su un nuovo e romantico amore.