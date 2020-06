Nina Moric serena col nuovo compagno: “Sono orgogliosa di Corona”

Sembrano lontanissimi (anche se non lo sono) i tempi in cui Nina Moric si presentava nei salotti di Barbara d’Urso con lo sguardo perso e preoccupante, accusando l’ex Luigi Mario Favoloso di violenze su di lei (sul tema si attendono sviluppi sul fronte giudiziario). Oggi la modella croata appare molto più serena e distesa. Due i motivi principali della tranquillità ritrovata: il nuovo compagno che è al suo fianco e il rapporto recuperato con Fabrizio Corona. A proposito dell’ex re dei paparazzi, Nina, nelle ultime ore, attraverso una serie di Stories Instagram, è tornata a spendere parole di stima e affetto per lui, confidando di essere molto felice che stia coltivando un forte legame con il figlio Carlos. La Moric si è anche detta dispiaciuta del fatto che Fabrizio non potrà trascorrere le ferie con il suo frutto d’amore.

Nina Moric: “Amo Carlo e Corona alla follia”

In questi giorni Carlos è a casa di Corona e lontano da Nina che sta trascorrendo del tempo con la madre. “Sta passando del tempo con suo padre. Giusto che sia così”, ha raccontato Nina che ha aggiunto che a breve partirà con il figlio per le vacanze ma che “purtroppo Fabrizio non ci potrà essere.” Quel che però più conta è che, sempre affidandosi alle parole della modella, papà e figlio abbiano trovato “sintonia tra maschi”. “Sono innamorati persi l’uno dell’altro. Sono orgogliosa di Fabrizio”, ha precisato Nina che ha definito Corona “un grande e meraviglioso padre” per poi chiosare: “Vi amo tutti e due alla follia”. Certo, per quel che riguarda l’ex marito la passione di un tempo è sfiorita. Però è rimasta stima e affetto, una forma di amore differente. Anche perché il cuore della Moric ora batte per un altro uomo.

Nina e il nuovo compagno: identità top secret

Nina ha intrapreso una nuova relazione. Lei stessa lo ha comunicato via social ai suoi fan qualche giorno fa. Nel farlo ha però preferito non rivelare l’identità dell’uomo che sta frequentando. Ha comunque dato qualche dettaglio su di lui, raccontando che è attivo nel mondo degli affari. Inoltre ha svelato che l’uomo è alquanto riservato e non ha alcuna intenzione di finire sotto i riflettori del gossip e dello spettacolo.