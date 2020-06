Nina Moric si è fidanzata: parla lei e spara a zero su Temptation Island Vip

Nina Moric si è fidanzata: parla l’ex di Corona che spiega chi è il nuovo amore. Poi spara a zero su Temptation Island Vip

Nina Moric ha un nuovo fidanzato: lei stessa è uscita allo scoperto su Instagram, pubblicando una fotografia romantica con un misterioso moro. Diversi fan hanno riscontrato una certa somiglianza con Fabrizio Corona, qualcuno si è persino spinto a dire che fosse proprio l’ex re dei paparazzi. Nina ha fatto subito chiarezza rispondendo ad alcuni fan: in primis ha confermato di aver intrapreso una nuova relazione e no, non si tratta di Corona. Secondo, il nuovo fidanzato non fa parte del mondo dello spettacolo ed è attivo nel mondo dell’imprenditoria. Durante la chiacchierata con i followers la Moric ha anche riservato una pesante stoccata al programma di Canale 5 Temptation Island Vip.

Il nuovo compagno di Nina: la modella croata esce allo scoperto

Nina ha preferito non rivelare il nome del nuovo compagno. Dall’altro lato ha detto che lavora nel mondo degli affari. Inoltre ha svelato che l’uomo non ha alcuna intenzione di finire sotto i riflettori del gossip e dello spettacolo, non facendone parte. Infine l’ex di Corona ha tuonato contro Temptation Island Vip dopo che un fan ha insinuato una sua futura partecipazione nel reality delle tentazioni. “Piuttosto mi ritiro! Questi programmi li fanno solo gli sf..ti, morti di fama. Sai, io ho avuto un percorso diverso”. Parole molto pesanti che colpiscono lo show Mediaset direttamente. Ma anche indirettamente i concorrenti che vi hanno preso e vi prenderanno parte in futuro.

Corona e Nina Moric: rapporto recuperato, ma nessun ritorno di fiamma

Nelle scorse settimane la cronaca rosa aveva parlato di un ritorno di fiamma tra la Moric e Fabrizio Corona. In realtà non è avvenuto alcun ricongiungimento sentimentale. Prima lo ha smentito l’ex re dei paparazzi via social, poi Nina si è presentata con il nuovo compagno. Ciò non toglie che i due ex coniugi, per il bene del figlio Carlos, abbiano recuperato un rapporto di stima e affetto dopo che per anni sono stati distanti e lontani.