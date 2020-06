Corona e Nina Moric, parla l’avvocato di Fabrizio: i reali rapporti oggi

By

Parla l’avvocato di Fabrizio Corona: i reali rapporti oggi con Nina Moric e l’ammissione sulle dipendenze (“Passaggio profondo e importante”)

Ivano Chiesa, storico avvocato di Fabrizio Corona, ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano, parlando ampiamente del suo assistito e della situazione odierna in merito ai processi in corso, di cosa rischia ancora l’ex re dei paparazzi e anche della sua vita privata, al cui fianco, da diverso tempo, è riapparsa Nina Moric. Il legale ha subito precisato che Fabrizio è cambiato e che, spesso, il giudizio dell’opinione pubblica si rifà più a un lato morale ed etico piuttosto che giudiziario. Chiesa si è addentrato poi nei particolari. L’8 giugno sarà una data spartiacque: a Roma ci sarà una nuova udienza per una ridefinizione della pena. Attualmente a Corona mancano due anni e mezzo di pena da scontare, ma l’8 giugno c’è il pericolo che si aggiungano altri 9 mesi. “Sono decisivi. Se dovessimo pensare che ha quasi quattro anni da scontare invece che due e mezzo sarebbe pazzesco. Fabrizio è profondamente cambiato”, spiega il legale…

“Corona sul tema delle tossicodipendenze non ha più sgarrato ed è sempre stato rigoroso nel rispettare ogni regola”

“Intanto ha ammesso il fatto di fare uso di sostanze e, già questo, è un fatto profondo”, ha proseguito Chiesa, che ha aggiunto: “Una volta che lo ha dichiarato, non ha più sgarrato sul tema delle tossicodipendenze ed è sempre stato rigoroso nel rispettare ogni regola. Siamo a un punto di svolta perché questi ulteriori nove mesi sono ingiusti sia da un punto di vista legale sia umano”. L’avvocato ha raccontato poi del rapporto ritrovato tra il suo assistito e Nina Moric.

“Corona ci sarà sempre per Nina”

“Hanno molto discusso, ma alla fine trovano sempre un punto di incontro per il bene del figlio. Corona ci sarà sempre per Nina”, ha spiegato Chiesa. D’altra parte già la modella, a più riprese, ha dichiarato di recente di aver trovato un forte sostegno nell’ex re dei paparazzi.