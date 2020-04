Nina Moric, addio ai social. La serenità ritrovata con Corona: “Famiglia”

Nina Moric dà l’addio ai social: la serenità ritrovata con Corona

Bye bye social: Nina Moric, poche ore fa, ha annunciato che si prenderà una pausa dalle piattaforme della rete per un po’. A dir la verità solo da una piattaforma, Instagram, visto che Facebook, come lei stessa ha sottolineato, non lo ha mai gestito in prima persona. Una decisione che arriva in un momento particolare della modella croata: da un lato la fine della burrascosa storia con Luigi Favoloso (con tanto di ospitate tv e guerra in tribunale), dall’altro il riavvicinamento all’ex marito Fabrizio Corona. Ed è proprio anche il feeling ritrovato con l’ex re dei paparazzi che pare aver dato una ventata di serenità a Nina.

La situazione tra Corona e la Moric

Nina e Corona sono tornati insieme? Da tempo le ruggini del passato sono state appianate. Ora, però, sembra che sia giunto di nuovo il sentimento. A spiegare la situazione tra i due ex coniugi è stato di recente Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha notato che Fabrizio e la Moric hanno ripreso a chiamarsi marito e moglie. Non solo: Alessi è sicuro che siano tornati a essere una famiglia, il cui pilastro è naturalmente il loro figlio, Carlos. Ma quindi? Sono tornati a fare coppia?

Nina e Fabrizio sono una famiglia

Ora Fabrizio e Nina sono una famiglia e, forse, anche una coppia. Certo la passione non è più quella della gioventù bella e dannata di un tempo, ma non potrebbe essere altrimenti: i 20 anni hanno esigenze e priorità diverse. La maturità si porta invece appresso responsabilità, pensieri e altri sentimenti. Meno roboanti, più ragionati. Non per questo meno genuini e veri. La famiglia Corona-Moric è tornata a essere unita. A riprova di ciò, c’è stata anche l’ultima festa di compleanno dell’ex re dei paparazzi che si è mostrato avvinghiato alla croata, vicino a lei come mai.