Corona e Moric, la coppia è tornata. Belen? “Si sorvola con un sorriso”

Corona e Nina Moric insieme, ora si può: “Si naviga a vista”. Gli ex Belen e Favoloso? Cosa ne pensano

Pochi giorni fa Corona ha festeggiato i suoi 46 anni con il figlio Carlos – nato nel 2007 – e Nina Moric. I due, dopo le battaglie del passato, hanno riallacciato i rapporti da diversi mesi. Ora pare essere scattato anche un qualcosa in più. Sono tornati a chiamarsi marito e moglie. Non più ex. “Navighiamo a vista”, hanno detto a Novella 2000, il cui direttore ha Roberto Alessi ha fatto chiarezza su che cosa stia accadendo tra la modella croata e l’ex re dei paparazzi. Adesso sono una famiglia e, forse, anche una coppia. Certo la passione non è più quella della gioventù bella e dannata, ma non potrebbe essere altrimenti: i 20 anni hanno esigenze e priorità diverse. La maturità si porta invece appresso responsabilità, pensieri e altri sentimenti. Meno roboanti, più ragionati. Non per questo meno genuini e veri.

Nina e Fabrizio, la coppia è tornata

“C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”, spiegava Corona una settimana fa sui suoi profili social. La parola ‘ex’ è sparita prima del termine ‘moglie’. Lo stesso vale per Nina che è tornata a parlare di Corona definendolo ‘marito’. Insomma, si respira un’aria nuova, la famiglia è messa davanti a tutto e tutti. Il passato, con tutti i problemi, le ruggini e gli scontri, è un lontano ricordo. Non fa più male, oppure lo fa ancora, ma molto meno.

Belen e Luigi? Così reagiscono Corona e la Moric

Spazio anche alle e agli ex. “E il passato? Non se ne parla. C’è stata Belen, se scappa il nome si sorvola con un mezzo sorriso. C’è stato Favoloso e qui non c’è nessun sorriso”, scrive sempre Alessi su Novella2000. La famiglia è riunita: Nina e Fabrizio, come ai vecchi tempi.