Fabrizio Corona diffidato dal Tribunale: “Rispetti tutte le regole”, il fatto

Fabrizio Corona diffidato dal Tribunale di Sorveglianza: intimato il rispetto delle regole per arginare il Covid-19

Fabrizio Corona, nelle scorse ore, ha ricevuto una diffida, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e notificata dalla Polizia di Stato, come reso noto dall’Ansa. Nell’atto giudiziario viene intimato all’ex re dei paparazzi di rispettare le regole straordinarie promulgate dal Governo per contenere il Coronavirus. Nella fattispecie si fa riferimento alle norme sul distanziamento sociale previste e contenute negli ultimi provvedimenti governativi per arginare l’emergenza sanitaria in corso. Ricordiamo inoltre che l’ex marito di Nina Moric, attualmente, sta finendo di scontare la sua pena nella propria abitazione. Con l’obbligo di recarsi in una istituto di cura di Monza alternativo al carcere.

L’ex marito di Nina Moric richiamato a seguire le regole al tempo del Coronavirus

Nei giorni scorsi è stato accertato che Fabrizio Corona, ad oggi sottoposto alla detenzione domiciliare, ha ricevuto in alcune occasioni delle visite dal suo personal trainer. L’uomo ha raggiunto la sua dimora ed è stato multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità. I suddetti spostamenti si sono verificati da metà marzo, quando le norme sul distanziamento sociale erano state emesse. A riprova di ciò ci sono anche foto e brevi filmati divulgati su Instagram dallo stesso Corona che ha pubblicato delle Stories. Stories in cui immortala il suo allenatore personale arrivare nella sua abitazione.

Corona e i video su Instagram in cui riceve a casa sua il personal trainer

Inoltre sono stati postati anche foto e video del personal trainer a casa Corona mentre svolge una serie di allenamenti senza mascherina. L’ex di Nina Moric è stato perciò diffidato formalmente al rispetto di “tutte le regole”. Nel suo caso specifico, spiega l’Ansa, “sia quelle attinenti alla sua detenzione domiciliare, sia quelle riguardanti il distanziamento sociale, pena più gravi conseguenze.” Nei giorni scorsi, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che in passato si è scontrata diverse volte con Corona, aveva fatto notare come l’ex re dei paparazzi non stesse rispettando pienamente le regole nazionali.