Corona, compleanno avvinghiato a Nina Moric. Lucarelli punge, è scontro

Fabrizio Corona, festa di compleanno all’insegna dell’amore… e delle polemiche: scontro social con Selvaggia Lucarelli

Polemica social per la festa di compleanno in casa di Fabrizio Corona. “C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio”, così ha scritto Fabrizio su Instagram mostrando le immagini del party del suo compleanno a Milano, in casa insieme all’ex moglie Nina Moric e al figlio Carlos Maria. A sorprendere gli amanti del gossip sono gli atteggiamenti affettuosi tra Fabrizio e Nina: complici, sorridenti e felici come all’inizio della loro storia d’amore. Sembra proprio che la quarantena abbia ancor di più riavvicinato gli ex coniugi. Ci sono, però, alcuni dettagli che hanno fatto mormorare gli utenti del web. Nello specifico, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter un articolo della testata Tpi (di cui è caporedattrice) dove viene ipotizzato che in casa dell’ex re dei paparazzi si sarebbero trovate più persone del dovuto, in barba alle restrizioni governative. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Festa allargata? Tpi mostra i presunti video

Il sito Tpi ha riportato che Fabrizio avrebbe in realtà preso parte ad una festa ben più “allargata” nonostante la quarantena imposta dal Governo, con alcuni amici e persone al di fuori della stretta cerchia di Corona. Alcuni video sarebbero stati anche prontamente rimossi dopo i commenti negativi. Tpi ha mostrato uno di questi video, divulgati su Instagram dalla Moric, in cui si vedrebbero nello sfondo alcune persone presenti che brindano insieme a Fabrizio.

La risposta di Corona: “Lo so che mi ami, pensami!”

“Amore mio grazie per i tuoi particolari auguri sul tuo sito assolutamente obiettivo e non egoriferito. Lo so che mi ami da morire ma non potevo invitarti, stai col tuo toychef e pensami sempre come fai tutti i giorni”, questo quanto riportato con tono sarcastico da Fabrizio qualche ora più tardi, in risposta alla Lucarelli.