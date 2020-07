Marcuzzi e De Martino, Dagospia svela i dettagli: Belen, retroscena iPhone

Continua a tenere banco il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Ieri Dagospia ha lanciato la bomba, oggi torna all’attacco con nuove rivelazioni. Intanto il danzatore campano e la conduttrice in forza a Mediaset smentiscono. Ma riavvolgiamo il nastro. Nelle scorse ore il portale diretto da Roberto D’Agostino ha spifferato che Belen avrebbe scoperto che il suo ex marito l’avrebbe tradita con la Marcuzzi (Dagospia ha scritto pure che per questo motivo il matrimonio di quest’ultima ha scricchiolato nell’ultimo periodo). De Martino, non appena è uscita la notizia, è spuntato su Instagram, smentendola e parlando di fake news. Oggi Alessia, sempre via social, ha lanciato segnali inequivocabili: prima ha pubblicato una Stories in cui ha mostrato un tritacarne, poi un post in cui ha messo in bella vista la copertina di un libro di Woody Allen intitolato ‘A proposito di niente’. Insomma, una chiara smentita alle voci anche da parte sua. A stretto giro, però, Dagospia è tornato a ‘caricare’.

Stefano e Alessia, Dagospia insiste: Belen, “cespuglio di corna”

Secondo quanto riporta Dagospia, Belen avrebbe scoperto di avere un“cespuglio di corna in testa, grazie alla sua (di Stefano, ndr) relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone”. Dunque Dagospia insiste con nuovi dettagli che chiaramente sono ancora tutti da dimostrare. Si attende una nuova presa di posizione dai diretti interessati. Ieri Stefano aveva etichettato il gossip sul suo conto come una notizia “fastidiosa” in quanto andava a mettere in mezzo alla vicenda una donna, Alessia, con figli. Resta ora da capire se lo spiffero sia fondato o meno. D’altra parte Dagospia è noto per scoop scottanti. Qualche volta il portale di Roberto D’Agostino ha fatto dei buchi nell’acqua (un po’ come tutti), ma è doveroso e opportuno sottolineare che molto spesso ci ‘azzecca’.

Belen e Gianmaria, il gossip corre

Nel frattempo gli ultimi rumors della cronaca rosa danno Belen molto vicina a Gianmaria, un imprenditore napoletano. Nella serata di ieri, mentre il gossip su Alessia e De Martino rimbalzava ovunque, la Rodriguez si divertiva alla festa proprio dell’uomo d’affari campano. I bene informati sono sicuri che ci sia del tenero tra i due. Sarà lui l’uomo giusto con cui ripartire?