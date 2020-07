Caroletti, marito di Eva Henger: duro sulla Marcuzzi e il gossip con Stefano

Il presunto triangolo tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi continua a catalizzare l’attenzione del gossip dell’estate 2020. Sulla questione sono stati scritti fiumi di parole e rilasciati tanti commenti, ma i più attenti hanno notato che Eva Henger ha preferito rimanere in silenzio. Cosa diversa, invece, per il marito, l’imprenditore Massimiliano Caroletti, che si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina all’indirizzo della conduttrice de L’Isola dei Famosi. Nelle scorse ore il marito della Henger ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Belen, Stefano e Alessia. A commento dello scatto poche parole ma inequivocabili: “Per non dimenticare Eva non fare la morale a me, perché io a te non l’ho mai fatta“. Una frase che rievoca con tutta evidenza i dissapori che ci furono tra la showgirl e l’ex attrice di film per adulti.

Alessia Marcuzzi e Eva Henger a L’Isola dei Famosi

Le due si confrontarono, infatti, duramente durante una diretta de L’Isola dei Famosi, quando la Henger fece delle accuse pesanti nei confronti di Francesco Monte. Eva puntò il dito contro l’ex di Uomini e Donne, accusandolo di aver consumato sostanze illecite durante una fase di pre-gioco. Accuse che scatenarono una bufera mediatica e che gettarono delle ombra sulla trasmissione. La conduttrice del reality durante una puntata però perse le staffe e attaccò la Henger, dicendole di non fare la morale a lei, visto che Alessia non l’aveva fatta a Eva. Parole dure, che scrissero una pagina triste del reality.

Eva Henger ed il rapporto con la figlia Mercedesz

In quell’occasione Eva poté contare sul supporto della figlia Mercedesz, che la difese a spada tratta. Tra le due però sembra che con il tempo i rapporti siano peggiorati. Dopo le accuse della Henger contro il compagno di Mercedesz, Lucas Peracci, la figlia di Riccardo Schicchi ha preferito allontanarsi completamente dalla mamma. A nulla sembrano quindi valsi i tentativi di riconciliazione fatti da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Non è la D’Urso. La figlia di Eva ha rilasciato alcune recenti dichiarazioni in cui ha ribadito che al momento non c’è alcun riavvicinamento con la madre.