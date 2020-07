Karina Cascella su Belen e Salvatore Angelucci: retroscena svelati

Karina Cascella si è finalmente pronunciata su Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci. Qualche tempo fa, sono state rese pubbliche delle foto dei due insieme (sono solo amici) e da quel momento l’opinionista di Barbara d’Urso è stata inondata di domande. Ha cercato di non rispondere, sperando che l’interesse dei suoi follower di Instagram scemasse, e invece non è successo; anzi, ogni volta che non rispondeva a una domanda su Salvatore e Belen, ne trovava altre mille! Per questa ragione oggi ha fatto chiarezza. C’è chi pensa che non le abbia fatto piacere la vicinanza della Rodriguez al suo ex (ecco, appunto, “ex”), c’è chi è curioso di sapere tutto sul rapporto fra i due e chi ancora le ha chiesto se anche lei conosce bene Belen… No, Karina non è amica della Rodriguez; e no, non è assolutamente gelosa di Salvatore Angelucci. Tra i due c’è un bellissimo legame che nessuno potrà spezzare, come ha spiegato bene l’influencer attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci, rapporto speciale: parla Karina Cascella

Tra Belen e Salvatore c’è una grande amicizia, come ha spiegato la Cascella su Instagram: “Salva conosce lei da tanti anni”. Lui è felicemente fidanzato con Alessandra Gallocchio, lei con Gianmaria. La Rodriguez e Angelucci non si sono sempre frequentati assiduamente, ma è rimasto immutato il loro volersi bene: “Ci si frequenta per un po’, poi ci si perde, poi ci si rincontra”. E i due si sono nuovamente riuniti facendo esplodere il gossip! Karina ha fatto ben intendere di non essere poi così tanto interessata al legame tra i due: “Io non sto lì a chiedere quando e perché”. La sua vita privata va a gonfie vele e non vuole indagare a fondo su quella degli altri, soprattutto su quella delle persone che, per lei, sono sempre una conferma. Nonostante non stiano più insieme da tanto, Karina e Salvatore sono riusciti a trasformare la loro storia d’amore in un solido rapporto d’amicizia, anche per la serenità della figlia Ginevra.

Belen e Stefano news: ultimi gossip a dir poco esplosivi!

Nelle ultime ore si sta parlando anche del presunto scambio di messaggi tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino (prontamente smentito da Belen Rodriguez). Se ne stanno sentendo di ogni in questo momento e sicuramente scopriremo presto altro. I gossip rendono ancora più calda quest’estate, che sicuramente riuscirà ad accendere maggiormente la curiosità degli amanti della cronaca rosa. Cos’altro scopriremo su Belen e Gianmaria? Ed è stata raccontata tutta la verità – e soltanto la verità – su Stefano De Martino?