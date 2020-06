Belen news: weekend con Jeremias, Salvatore Angelucci e fidanzata

Un altro weekend di relax e spensieratezza sul lago di Como per Belen Rodriguez, che sta cercando di andare avanti e dimenticare così l’ex marito Stefano De Martino con il quale il ritorno di fiamma si è rivelato un terribile fallimento. In queste ore la soubrette argentina ha lasciato l’afosa Milano per trovare refrigerio in una incantevole villa, tra tintarella, piscina, Spa e buon cibo. Con la 35enne il figlio Santiago, il fratello Jeremias Rodriguez, il nuovo migliore amico nonché collaboratore Mattia Ferrari. Non solo: insieme a Belen ci sono pure Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagno di Karina Cascella oggi deejay in carriera, e la fidanzata web influencer Alessandra Gallocchio. La presenza della coppia è del tutto inaspettata: fino ad ora mai si era vista in compagnia della conduttrice di Tu si que vales. Ma a giudicare dalle stories pubblicate dalla Gallocchio sembra che a fare da trait d’union sia stato Mattia, amico da tempo di Alessandra e Salvatore. In realtà Angelucci ha avuto modo di conoscere Belen anni fa alla discoteca Hollywood ma i due non hanno mai approfondito il loro rapporto.

Belen Rodriguez prova a dimenticare Stefano De Martino con gli amici

Tra famigliari e vecchi e nuovi amici Belen Rodriguez sta provando a dimenticare Stefano De Martino. Tra risate, giochi e qualche buona lettura la soubrette sta cercando di distrarsi. Ma non è facile e i suoi occhi non mentono: in più di una foto e video la sud americana appare spenta, malinconica, nostalgica. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi Belù non ha voluto specificare i motivi dell’addio con Stefano ma ha chiaramente lasciato intendere che questa nuova separazione l’ha ferita parecchio. Riusciranno Jeremias, Mattia e Salvatore Angelucci a distrarre la Rodriguez? E cosa penserà Karina Cascella di questa gita tra l’ex compagno e Belen?

Rapporti testi tra Belen Rodriguez e Karina Cascella

Belen Rodriguez e Karina Cascella non hanno un buon legame, almeno virtualmente. Il volto Mediaset si è scagliato contro l’opinionista di Barbara d’Urso dopo che la napoletana ha fatto commenti assai duri sulla relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dal 2017 le due non hanno mai avuto modo di appianare personalmente le divergenze: magari lo faranno a breve grazie all’interferenza di Salvatore Angelucci? Chissà… di sicuro Karina è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex, dal quale ha avuto la figlia Ginevra, e ha instaurato un feeling speciale pure con Alessandra. Non solo: la Cascella sposerà il prossimo anno Max, uno dei migliori amici di Angelucci.

Stefano De Martino conteso a Napoli tra due donne

E mentre Belen si rilassa sul lago di Como, Stefano De Martino è ancora a Napoli, dove è impegnato con la nuova edizione di Made in Sud. Tra una prova e l’altra pare che lo scugnizzo napoletano stia facendo conquiste: secondo gli ultimi gossip sarebbe conteso da due donne, una ballerina del programma e una make up artist.