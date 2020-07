Jeremias e Soleil, lite dopo Capri? Allarme Instagram: gli ultimi movimenti

Tutti saprete senz’altro che Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati e sono rimasti in buoni rapporti. La loro storia è finita da un po’, entrambi hanno ricominciato una vita e anche il legame tra le sorelle Rodriguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei famosi non si è incrinato dopo la separazione. Questo almeno è ciò che sapevamo fino a poche ore fa, quando abbiamo scoperto grazie al Vicolo delle news che qualcosa potrebbe essere cambiato. Di cosa parliamo esattamente? Di un incontro fortuito accennato da Chi nell’articolo su Gianmaria, il nuovo presunto fidanzato di Belen Rodriguez. Veniamo al dunque.

Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez hanno litigato? Esplode il gossip sui due ex

L’incontro sarebbe avvenuto a Capri, dove Soleil e Jeremias si sarebbero incontrati per caso (lui era con Deborah, la ragazza di cui vi abbiam parlato proprio di recente). Proprio partendo da questo incontro il Vicolo racconta che stava andando tutto bene fino a quando la Stasi non ha tolto il “Segui” non solo a Jeremias ma anche a Belen e Cecilia (sebbene abbia poi deciso di seguire di nuovo quest’ultima). Le talpe del Vicolo hanno parlato di questi movimenti social ma ovviamente non hanno potuto dare informazioni certe, sebbene abbiano avanzato delle ipotesi e fatto delle considerazioni: anzitutto il Vicolo sostiene che questa sorte di lite sia avvenuta contemporaneamente al fidanzamento di Jeremias con Deborah; in secondo luogo che Soleil a Capri ha festeggiato il compleanno e potrebbe aver reagito male a un’eventuale dimenticanza dei Rodriguez.

Jeremias e Soleil ai ferri corti? Indizi social necessari ma non sufficienti

Il punto è che al momento Jeremias continua a seguirla su Instagram, quindi o non si è accorto del comportamento della sua ex oppure non è voluto giungere alle sue stesse conclusioni. Cosa succederà tra lui e Soleil non possiamo dirlo adesso, né possiamo parlare di qualcosa di definitivo al momento, visto che gli indizi social sono troppo pochi; è certo però che qualcosa sia successo, ed è probabile che entrambi ne parleranno prossimamente. Sempre che non vogliano che siano gli altri a ricamarci su.