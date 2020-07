Jeremias Rodriguez, le foto sospette con Deborah: gossip nuovo amore

Abbiamo preso un abbaglio oppure il fratellino di Belen Rodriguez, Jeremias, si è fidanzato di nuovo? Come sapete lui non parla spesso della propria vita privata, ed è per questo che cerchiamo di carpire ogni segnale social che forse ci manda intenzionalmente. Di cosa parliamo? Di recente il fratello di Belen ha pubblicato due foto che lo vedono assieme a una ragazza di nome Deborah, mai accostata sinora a Jeremias da blog e riviste di gossip. Che sia solo un’amica con cui sta trascorrendo delle belle giornate? Oppure c’è qualcosa di più? Tutto può essere ma gli scatti che lui ha condiviso su Instagram ci fanno propendere soprattutto per la seconda opzione: qui potrebbe esserci del tenero, magari non un fidanzamento ma non escludiamo una bella conoscenza.

Jeremias Rodriguez è fidanzato con Deborah? Due foto che fanno esplodere il gossip

Nella prima foto Jeremias poggia la sua mano su un braccio che dovrebbe essere della ragazza, visto che lui ha taggato proprio lei: si tratta di uno scatto piuttosto intimo e che mostra una certa confidenza tra i due. Nelle storie successive Jeramias condivide una foto in cui il tag parte da Deborah e che li vede abbracciati; anche in questo caso lo scatto ci sembra immortalare più qualcuno che si piace che due amici. Non possiamo sbilanciarci perché non conosciamo Deborah ma è inutile dirvi che un pensierino ci è venuto: Deborah e Jeramias stanno insieme? Lui ha deciso di ripartire con lei dopo la rottura con Soleil Stasi? Nei prossimi giorni lo capiremo.

Gossip Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen innamorato? Felicità dopo i pettegolezzi su Stefano De Martino

Vi ricordiamo che di recente Jeremias è stato protagonista del gossip perché si credeva che non fosse più in buoni rapporti con Stefano De Martino dopo quanto accaduto con Belen Rodriguez; a intervenire è stato proprio il fratello della showgirl e conduttrice smentendo categoricamente qualsiasi contrasto. Gossip completamente diversi rispetto a quelli di oggi che invece ci fanno pensare a un Jeremias felice con Deborah. Con lei e con Santiago, non c’è neanche bisogno di scriverlo, visto che il piccolo è sempre con lui. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!