Cecilia e Belen, parla Soleil: i rapporti attuali. Jeremias? “Affini”

Soleil è bloccata da circa un mese ai Caraibi: le critiche, il rapporto con Belen e Cecilia e la storia con Jeremias

Da quasi un mese Soleil Sorge è bloccata nella Repubblica Dominicana a causa del lockdown previsto per il Coronavirus. Le frontiere sono chiuse e i voli internazionali cancellati: l’influencer non ha potuto fare altro che fermarsi sull’isola caraibica. Gli haters, però, non hanno perso tempo a lanciarle diverse accuse, critiche a cui l’influencer ha voluto replicare: “Molti non hanno compreso che siamo in uno stato di pandemia globale, dunque solo un ignorante può pensare che sia diverso essere qui o lì. Purtroppo, qualunque cosa si faccia, alcune persone riescono a trovare sempre un modo per giudicare o criticare qualcosa, spesso appunto, con ignoranza”, ha dichiarato in una recente intervista per Il Giornale, sottolineando il suo contributo per l’Ospedale Sacco di Milano: “Ho deciso di dedicarmi alla beneficenza, cosa fondamentale in questo periodo soprattutto per un ospedale di Milano al quale ho deciso di legarmi. E così le critiche hanno lasciato il tempo che trovano”. Nel corso dell’intervista, l’influencer è tornata a parlare anche della sua relazione terminata con Jeremias Rodriguez e del rapporto con le sorelle, Belen Rodriguez e Cecilia.

“Cecilia e Belen mi hanno fatto sentire la benvenuta sin da subito”

Diversi giorni fa, Cecilia Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni per il settimanale Chi a proposito dell’ex compagna di suo fratello: “Mi piaceva Soleil, davvero. Aveva molte cose che mi piacevano moltissimo. Alla fine evidentemente avevano caratteri esplosivi e… pum!”. In risposta, anche la Sorge ha voluto lusingare le sue ex ‘cognate’: “Conoscevo Cecilia già da tempo e mi è sempre stata molto simpatica, nel rapporto con Jeremias ho avuto modo di conoscerla meglio e legare ancora di più. Anche con Belen mi sono trovata molto bene, abbiamo personalità estremamente affini, e in casa loro diciamo che mi hanno fatto sentire la benvenuta sin da subito”.

La relazione con Jeremias: “Non eravamo destinati a stare insieme”

Archiviata la storia con l’argentino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto svelare i motivi per cui è naufragata la storia d’amore. “Abbiamo sempre avuto un bellissimo feeling. Inizialmente tutto andava per il meglio e abbiamo deciso di convivere, poi ovviamente nel tempo si conosce meglio una persona e noi ci siamo conosciuti fino in fondo, è rimasto l’amore che ci lega perché umanamente siamo molto affini. Ma avevamo approcci diversi in molte cose, che ci hanno fatto capire che non eravamo destinati a stare insieme. Siamo comunque rimasti in ottimi rapporti”.