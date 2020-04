Rottura tra Jeremias e Soleil: Cecilia e Ignazio svelano i retroscena

Rottura tra Jeremias e Soleil: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano i retroscena

Per qualche mese la love story tra Jeremias e Soleil ha tenuto banco sulle pagine della cronaca rosa. Anche perché l’argentino e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono stati protagonisti di diversi tira e molla che hanno innescato ancor più il gossip del Bel Paese. Poi, qualche settimana fa la rottura definitiva, lo strappo del non ritorno: ognuno per la propria strada.Della questione sono tornati a parlare Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che ne hanno svelato alcuni retroscena inediti. La sorella di Belen e l’aitante trentino si sono raccontati in una diretta Instagram con il profilo ufficiale del magazine Chi. E tra una chiacchiera e l’altra si è planati sul capolinea sentimentale dei due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Cecilia: “Jeremias e Soleil hanno fatto pum! Entrambi esplosivi”

“Mi piaceva Soleil, davvero. Aveva molte cose che mi piacevano moltissimo”, ha spiegato Cecilia che poi rende noto il motivo della rottura tra il fratello e l’influencer: “Alla fine evidentemente avevano caratteri esplosivi e… pum!“. Ignazio Moser ha invece narrato di quanto ‘Jere‘ sia stato sciupafemmine in passato: “Quest’anno siamo stati in Argentina a Natale, ho conosciuto un po’ di gente là. Mi hanno raccontato che tutte le ragazze carine di Pilar (luogo d’origine della famiglia Rodriguez, ndr) che ho visto erano state con lui. Quindi prima era molto più latin lover, ora si contiene”.

Cecilia: “Ex di mio fratello o di Belen? Io chiudo per rispetto”

Cecilia, inoltre, ha spiegato che per lei non c’è spazio per gli ex fidanzati/e di suo fratello e di sua sorella Belen: “Per rispetto della mia famiglia, se un loro rapporto sentimentale si chiude, io chiudo con gli ex. Li saluto o le saluto se li vedo. Ci mancherebbe…. ma però chiudo.” Spazio per un ultimo aneddoto di Moser: “Jeremias ora non è fidanzato. Comunque quando litigo con Cecilia devo dire che lui è sempre un supporto per me, tante volte si schiera dalla mia parte.”