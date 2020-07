Jeremias allo scoperto con Deborah: al party c’è anche l’ex Soleil

Per un amore che sfiorisce, ce ne è uno che sboccia. In casa Rodriguez si è da poco consumato il rumorosissimo addio tra Belen e Stefano De Martino. Nel frattempo è nata una nuova love story in famiglia: quella che vede protagonisti Jeremias e Deborah, una giovane ragazza lontana dai riflettori dello spettacolo. Come riporta il blog Isa e Chia, la giovane è un’assistente di volo che vive a Milano. Ed è proprio all’ombra della Madonnina che è decollato il rapporto con l’argentino. Da Milano a Napoli è poi un attimo: ieri, infatti, la coppia è uscita allo scoperto al party organizzato da Gianmaria (imprenditore che sembra sia molto vicino a Belen) presso il Circolo Rari Nantes del capoluogo campano. Alla festa, come spiffera Giornalettismo, ha partecipato anche Soleil Sorge, ex del fratello di Belencita…

Jeremias e Deborah allo scoperto: c’è anche Soleil al party

Jeremias e Deborah non si nascondo più e vivono il loro rapporto alla luce del sole. O meglio sotto i riflettori notturni, quelli napoletani, dove sono volati con Belen per trascorrere una serata di festa tra balli, brindisi e sorrisi. Altro volto noto presente all’evento, Soleil che proprio con Jere ha vissuto nei mesi scorsi una turbolenta storia d’amore. La coppia scoppiò per divergenze caratteriali. Tuttavia, sia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia il giovane sudamericano hanno dichiarato a più riprese di essere rimasti in buoni rapporti dopo il capolinea sentimentale. Così ieri, incrociandosi, con ogni probabilità non dovrebbero aver avuto alcun fastidio. Intanto il gossip del Bel Paese continua a tenere i riflettori puntati su Belen…

Belen e Gianmaria, Stefano e Alessia Marcuzzi: il gossip impazza

Nella serata di ieri, spiega sempre Giornalettismo, la Rodriguez è apparsa distesa e serena. Ma soprattutto particolarmente attenta a Gianmaria, l’uomo d’affari campano che sembra averle aperto una porticina nel cuore. Per ora, almeno da quanto trapelato sulla stampa, non c’è alcuna frequentazione in corso. Tuttavia i ben informati sostengono che è questione di tempo. A breve, la modella argentina potrebbe lasciarsi definitivamente alle spalle la seconda separazione da De Martino, provando a vivere la frequentazione con l’imprenditore. Intanto, ha fatto molto rumore lo spiffero lanciato da Dagospia nelle scorse ore: relazione clandestina tra Stefano e Alessia Marcuzzi. Il danzatore si è affrettato a smentire il tutto, parlando di fake news. La Marcuzzi, per adesso, sta in silenzio.