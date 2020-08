Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme? Indizi e strane vicinanze

Tutti felici per il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante poco prima della quarantena… ma l’amore potrebbe essere già giunto al capolinea. Entrambi hanno deciso di prendersi un periodo di riflessione che, la maggior parte delle volte, si conclude con una rottura. Questa volta non si parla di tradimenti o grandi mancanze di rispetto, ma vogliono capire se sono ancora fatti per stare insieme. Probabilmente no, considerato che la De Lellis avrebbe già voltato pagina, come fa sapere Giornalettismo.com, che ha mostrato degli indizi che farebbero pensare all’inizio di una nuova relazione per l’influencer. Morto un papa, se ne fa un altro? Lei avrebbe già riscoperto l’amore, anche se la notizia del suo possibile nuovo fidanzato cozza con quello che ha detto Andrea Damante al settimanale Chi. Non ha assolutamente parlato di rottura definitiva, ma gli indizi di una vicinanza fra Giulia e Beretta ci sono. E non possono passare inosservati.

Giulia De Lellis e Andrea Beretta, cosa sta succedendo fra i due? Gli indizi fanno pensare a una grande vicinanza

Andrea Damante ha voluto chiarire qual è davvero la situazione che si è venuta a creare fra lui e Giulia De Lellis. E non fa proprio sperare. Giornalettismo.com ha deciso di aggiungere altre informazioni alla storia dei due amatissimi ex personaggi di Uomini e Donne, parlando di una reale vicinanza della fashion blogger a Carlo Beretta, imprenditore ed ex fidanzato di Dayane Mello. I due si troverebbero nella villa toscana di lui, dove starebbero trascorrendo le vacanze in famiglia. Questo fa pensare che ci sarebbero state già delle presentazioni fra la De Lellis e i genitori del rampollo. Ma nulla è al momento certo. La crisi tra Giulia e Andrea è comunque certa ed è difficile che tutto possa ritornare alla normalità come se nulla fosse… soprattutto se questi ultimi gossip dovessero essere confermati dalla stessa De Lellis!

Andrea Damante e Giulia De Lellis news: lei nella piscina di Beretta… e indossa la sua maglia!

Giornalettismo.com ha posto l’attenzione su un particolare: Giulia De Lellis ha pubblicato una storia Instagram in cui indossa la maglia di Beretta dopo un tuffo in piscina; il video, però, è stato immediatamente cancellato. Ha dato così troppi indizi ai suoi follower? I gossip su Andrea Damante e Giulia De Lellis non finiranno di certo qui: sembrava davvero che la quarantena avesse aiutato entrambi a conoscersi meglio e a far crescere il loro amore, e invece tutto è andato a rotoli. E ora si parla di una grande vicinanza tra lei e Beretta!