De Lellis e Damante, è crisi? “Vogliamo capire”, la confessione

Giulia De Lellis ha parlato della presunta crisi con Andrea Damante. Sarà vero oppure no? Dalle sue parole pare di no: l’influencer ha parlato poco fa nelle stories di Instagram da casa Damante, a Milano. Giulia era appena rientrata e ha trovato un po’ di tempo per i suoi fan, in un periodo non molto facile e in cui si è assentata spesso, visto che sua nonna non è stata tanto bene. A proposito, ha voluto rassicurare tutti sul fatto che la nonna sta un po’ meglio. Ma torniamo a Giulia e Andrea. L’ex corteggiatrice ha detto chiaramente di voler dire la sua prima che si inizino a dare i numeri e si continui a leggere gli articoli. “Str…ate varie”, così le ha definite per far capire che sono voci infondate. Poi ha mostrato la Play Station di Andrea, intatta e integra: segno del fatto che non si sono lasciati. Quando Giulia scoprì di essere stata tradita, infatti, distrusse la console del fidanzato, e non solo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, nessuna crisi ma lei confonde: “Sono cambiate un sacco di cose”

Per lo stesso motivo ha anche detto che la cabina armadio e in generale la casa di Andrea è in ordine. Insomma, non c’è stato nessun tradimento né nessuna crisi. Poi però Giulia ha parlato di un periodo un po’ particolare della loro vita, un periodo in cui stanno cercando di capire. “Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, vogliamo prima un po’ capirci”, ha raccontato. Non hanno però voglia di condividere ulteriori dettagli sul perché siano tristi, ha spiegato che vogliono prima un po’ capirsi e poi si apriranno con i fan. Giulia inoltre ha detto di volersi prendere del tempo prima di aggiornare chi sostiene lei e anche la coppia, a differenza di come reagiva prima quando impazziva sentendo bugie sul suo conto.

Giulia De Lellis smentisce la crisi con Damante: “Tranquilli, va tutto bene”

La De Lellis ha poi invitato i suoi fan a non credere a tutto ciò che dicono sul suo conto. Ha poi aggiunto che continuerà a condividere tutto con i fan ma quando arriverà il momento giusto. Con Andrea insomma va tutto bene oppure no? Ha detto che si sono salutati prima che lui uscisse per recarsi a una serata. “Voglio stare serena. State tranquilli anche voi che va tutto bene”, ha scritto infine smentendo di fatto la crisi, dopo che lo ha fatto pure Andrea.