Giulia De Lellis e Damante si sono lasciati? Andrea rompe il silenzio

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono detti nuovamente addio? La voce circola da diversi giorni, condita da rumors e retroscena. Alcuni spifferi hanno anche raccontato che il deejay veronese si sarebbe addirittura sfilato l’anello di fidanzamento. Fino a oggi, la coppia non ha confermato né smentito le indiscrezioni sul suo conto. Tale dinamica ha posto ancor più dubbi sul futuro della relazione. Ora Damante ha rotto il silenzio. Raggiunto dal magazine Chi ha dichiarato con tono perentorio: “Sono tutte cavolate”. Un’esternazione tanto breve quanto forte. L’ex tronista non ha voluto aggiungere altro. Nel frattempo però è emersa un’altra voce relativa al suo rapporto con Giulia. Voce che parla di una non meglio specificata tensione tra la De Lellis e la madre del deejay.

Giulia e Andrea Damante: voci, spifferi e retroscena

Il portale Very Inutil People ha scritto di aver avuto informazioni da una fonte vicina alla coppia. Secondo quanto raccolto dal sito, all’origine delle tensioni nella love story ci sarebbe un rapporto ‘delicato’ tra Giulia e la suocera, vale a dire la madre di Damante. Una situazione che avrebbe incrinato il legame tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer dei record. Chissà dove sta la verità. Dall’altro lato è opportuno specificare che pare difficile che una relazione come quella dei Damellis, laddove sia davvero in crisi, lo sia per una maretta che scorre tra ‘suocera’ e ‘nuora’. Si attendono chiarimenti da parte dei diretti interessati.

Giulia e Andrea, ma quale Temptation Island

Nelle scorse ore in molti hanno ricamato sulla coppia e sul suo futuro. Qualcuno si è persino spinto a dire che c’è la possibilità che parteciperà a Temptation Island (l’edizione di settembre su Canale 5 che sarà condotta da Alessia Marcuzzi). L’indiscrezione però risulta priva di fondamento per due motivi. I Damellis, vista la popolarità di cui godono, non hanno alcun bisogno di prendere parte al reality delle tentazioni in questo momento. Secondo motivo, ben più oggettivo, è che Temptation Island targato Marcuzzi non contemplerà con ogni probabilità la componente vip, dando spazio solo a coppie ‘comuni’ in una sorta di ritorno alle origini del programma. Il caso è chiuso.