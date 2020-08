Giulia De Lellis e Damante, retroscena: via l’anello di fidanzamento, gossip

Si fanno sempre più dense e plumbee le nuvole che si sono annidiate sopra la storia di Andrea Damante e Giulia De Lellis, che avevano ritrovato sintonia prima del lockdown. Da giorni si parla di una forte crisi in corso. C’è anche chi è convinto che la coppia sia già giunta in un vicolo cieco. Ora emergono altri rumors, che portano nella direzione di un capolinea sentimentale. A diffonderli è stato il blog News UeD che scrive che ieri il deejay veronese è stato ospite al Mamaeli, discoteca situata in terra calabrese, e qui sarebbe stato avvistato sprovvisto dell‘anello di fidanzamento. A riferirlo una persona che sarebbe stata presente all’evento. Ma c’è dell’altro: Giulia e Andrea, da quando è trapelata la voce, non hanno smentito in alcun modo gli spifferi della cronaca rosa. Anzi…

Andrea Damante e Giulia De Lellis optano per il silenzio

La De Lellis, che attualmente si trova distante da Damante anche fisicamente (lui è stato prima in Sardegna e poi in Calabria, lei vicino alla propria famiglia), è comparsa su Instagram nelle scorse ore, spiegando che è rimasta ‘off’ per un paio di giorni perché ha avuto dei problemi con il telefono. Sul mormorio che la vorrebbe di nuovo single, invece, non ha spiaccicato una sola parola. Lo stesso vale per Andrea che, però, a differenza dell’influencer, si sa che è meno loquace sui social circa la sua vita sentimentale. Fatto sta che nessuno dei due interessati ha voluto mettere a tacere i rumors che raccontano che la loro relazione sarebbe nuovamente giunta su un binario morto.

I Damellis come Belen e Stefano?

Se dovesse essere confermata la rottura, la parabola dei Damellis ricalcherebbe quella di un’altra coppia seguitissima, cioè quella di Belen e Stefano De Martino. Anche questi ultimi nei mesi scorsi sono stati protagonisti di un ritorno di fiamma favolistico e inaspettato. Peccato che subito dopo la fine del lockdown il sogno si sia spezzato con tanto di can can mediatico al seguito. Si è persino parlato di tradimenti da parte di lui – rumorosissimo il gossip che ha coinvolto anche Alessia Marcuzzi -, voci che però hanno trovato la secca smentita dello stesso Stefano.