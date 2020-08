“Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati”: cosa è accaduto, il gossip

Giulia De Lellis e Andrea Damante sulle orme di Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Nelle ultime ore i sussurri della cronaca rosa hanno spifferato che l’ex tronista di Uomini e Donne e la celebre influencer sarebbero giunti nuovamente al capolinea. A lanciare l’indiscrezione per prima è stata Deianira Marzano, nota voce del gossip ‘nostrano’. Nella fattispecie la donna ha detto di essere entrata in contatto con una persona del mondo dello spettacolo che le ha confermato la rottura. Deianira ha voluto precisare che la questione relativa al presunto addio non è per nulla ufficiale. D’altro canto ha rimarcato che la fonte che le ha riferito la pillola gossippara è “seria”. L’ipotesi di un naufragio sentimentale tra il deejay veronese e la De Lellis non sembra del tutto campata in aria se si analizzano altri indizi emersi in questi giorni sulla coppia (o già ex?)…

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati di nuovo? Cosa si sa sulla vicenda

Fino a pochi giorni fa Giulia e Andrea si ritraevano uniti e gioiosi sui social, poi il silenzio. I due continuano a informare i propri fan dei loro impegni professionali e di come trascorrono le loro giornate. Peccato che non facciano nessun accenno l’un l’altra. Attualmente Giulia si trova vicino alla famiglia, in terra romana. Damante invece è volato in Sardegna, dove ieri ha trascorso una serata nell’esclusivo locale Just Cavalli di Porto Cervo. Altra chicca è che la sua ex Claudia Coppola, incrociata da Andrea anche a Forte dei Marmi pochi giorni fa (quella sera con l’ex tronista era presente anche Giulia), distava solo una manciata di chilometri da Damante, avendo fatto tappa al Billionaire che si trova assai vicino al Just Cavalli.

Giulia e Andrea in silenzio: non arrivano né conferme né smentite

Da quando è trapelata l’indiscrezione sulla presunta rottura, i diretti interessati non hanno proferito parola sul tema. Infatti, fino ad ora, non c’è stata né una conferma né una smentita da parte di Giulia e Andrea. Laddove venisse confermato che la love story è di nuovo giunta al capolinea, non resterebbe che capire le cause che avrebbero portato per la seconda volta il deejay e l’influencer a troncare.