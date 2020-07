Damante e Claudia Coppola beccati insieme? Caos web, verità bracciale

Andrea Damante e Claudia Coppola si sono riavvicinati? In questi caldi giorni d’estate il gossip sui due è esploso e non avrà fatto per niente piacere a Giulia De Lellis né l’avranno apprezzato i follower della coppia ritrovatasi solo da poco tempo. Le bimbe della nota influencer lanciata da Uomini e Donne si sono subito attivate e hanno iniziato a cercare dettagli sui pettegolezzi che stavano emergendo in rete, fin quando Very Inutil People non ha pubblicato un post dopo aver parlato con una fonte molto vicina a entrambi. Perché è scoppiato il caos? Cosa ha spinto molti a credere a questo presunto riavvicinamento tra Andrea e Claudia? Una serata. A Forte dei Marmi. Protagonista un bracciale dorato.

Andrea Damante e Claudia Coppola, riavvicinamento in corso? La serata che fa esplodere il gossip

In alcune storie Instagram la Coppola ha postato alcuni video su una serata a cui ha partecipato, precisamente quella del 25 luglio: si trovava a Forte dei Marmi con alcuni amici e in una delle storie si vede una mano maschile con un bracciale dorato. Le bimbe di Giulia De Lellis e Andrea Damante sanno benissimo che Andrea ha un bracciale molto simile a quello mostrato nel filmato di Claudia, e questo ovviamente ha scatenato il delirio: che ci faceva Damante con la Coppola mentre Giulia la sera stessa era dovuta scappare da Forte dei Marmi a Roma per dei problemi di famiglia?

La verità sul rapporto tra Damante e Claudia e le parole sulla Giulia De Lellis

La verità è che non è successo niente di niente, e a parlarne sono stati proprio i colleghi di Very Inutil People che hanno contattato una fonte vicina e hanno messo fine alla polemica: si è trattato soltanto di una coincidenza; la fonte ha anche spiegato a Vip di essere rimasta sorpresa da quanto è emerso in rete per via di un semplice bracciale. Come darle torto, visto che, a meno che non fosse un accessorio unico al mondo, i bracciali li indossano tutti; è chiaro però che dopo ciò che è successo tra Andrea e Giulia i fan della coppia si facciano più di una domanda anche dinanzi a quelle che sono semplici coincidenze.