Giulia e Andrea, sport insieme: video di coppia inaspettato (Foto)

Andrea e Giulia escono allo scoperto con un video inaspettato

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ufficialmente tornati insieme. Ormai lo sanno anche i muri! Quello che ha sorpreso, quest’oggi, è stato il fatto di vederli insieme, durante un video, mentre fanno degli esercizi fisici di coppia. Sì, il terrazzino della fashion blogger è diventato ormai famoso in tutta Italia (conosciamo ogni suo angolo e il tendone bianco) ma i due hanno sempre praticato lo sport separatamente. Sarà la noia, sarà che non vogliono nascondersi più sui social, la coppia ha sorpreso tutti i follower con delle Instagram stories decisamente inaspettate.

Andrea Damante e Giulia De Lellis fanno sport insieme (per la prima volta!)

In queste storie di Instagram, Andrea Damante fa gli squat, tenendo una raggiante Giulia De Lellis sulle spalle. Primi video di coppia, dopo la notizia del loro ritorno di fiamma. Non vogliono più rimanere nell’ombra e, poco ma sicuro, pubblicheranno altre stories di questo tipo. Per la gioia dei fan! Giulia, recentemente, ha ammesso che ci sono nuovi progetti in cantiere, dopo aver dovuto affrontare un periodo difficile dal punto di vista lavorativo: magari qualcuno coinvolgerà anche il fidanzato ritrovato?

Giulia De Lellis difende il suo amore: Andrea Damante? La storia è solo sua

Un amore, quello per Andrea, che la De Lellis difende a spada tratta e ha infatti voluto intervenire per chiarire tutto con Selvaggia Lucarelli: “Come dice qualcuno di nostra conoscenza ‘agrodolce’. Vero, io però da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene! […] Ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo ‘fuffa’. Non essere così cinica. ‘Fuffa’ è chi parla senza sapere […]. Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”.