Giulia De Lellis lavoro: “Ce la stavamo vedendo brutta”, confessione

Lavoro Giulia De Lellis, periodo traballante: la fashion blogger confessa tutto senza problemi

Giulia De Lellis ha cercato di mantenere vivo il suo legame con i follower di Instagram, che la seguono sempre attivamente, e non solo per scoprire qualcosa di più sulla quotidianità vissuta con Andrea Damante! Dopo aver preso una breve pausa dai social (effetto disintossicante), è ritornata con una confessione sul suo lavoro. Come ha sorpreso questa volta? Parlando di problemi che avevano fatto inceppare alcuni suoi progetti che, fortunamente, sono ripresi a tambur battente. E ce ne saranno altri molto presto, con o senza misure contenitive a bloccarla.

Giulia De Lellis lascia i social (per poche ore): ecco perché lo ha fatto

Qualcuno ha accusato Giulia e Andrea di star facendo tutto per business (Gabriele Parpiglia è intervenuto sulla questione), ma la fashion blogger non ha nessuna intenzione di dar adito alle polemiche: “Eccomi qua, intanto ciao a tutti, spero voi stiate bene, spero che la vostra quarantena stia continuando ad andare nel migliore dei modi. Io mi sono presa un piccolo momento per starmene per i fatti miei, per rimanere un po’ distante dai social e devo dire che fa sempre bene e anzi ve lo consiglio. Ogni tanto ci sta”.

La confessione di Giulia De Lellis: “Ce la stavamo vedendo brutta!”

Dopo aver chiarito tutto sul suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, rispondendo apertamente a Selvaggia Lucarelli, ha spiegato che, nell’ultimo periodo, ha avuto dei problemi col lavoro: “Nel frattempo sono andata avanti con tutti i miei progetti lavorativi, mi sono fatta un sacco di piani, ho organizzato tutto il lavoro che per un attimo si stava interrompendo, ma che per fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti, ma sembrerebbe che le cose si stiano sistemando”. Ora può tirare un sospirone di sollievo! Anche perché bolle altro in pentola. Tutto molto interessante, ma i fan non vedono l’ora che venga sganciata “quella” bomba… quale? Quella sulla lite tra lei e Belen Rodriguez!