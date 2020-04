Belen e Giulia De Lellis lite: la verità a settembre 2020

Cosa è successo tra Belen e Giulia De Lellis: news in arrivo a settembre

Prima o poi la verità viene a galla. E di questo ne è sicuro il sempre informato Very Inutil People che, attraverso le sue storie Instagram, ha annunciato che presto sapremo cosa è davvero successo tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Ricordate? Lo scorso novembre la soubrette argentina e la web influencer hanno cominciato a tirarsi strane frecciatine sui social network. “Se parlo io, rovino famiglie”, ha assicurato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Inizialmente si è pensato ad una rivalità legata ad Andrea Iannone, ex sia di Belen e ora anche di Giulia, ma secondo i beninformati le faccende di cuore c’entrano ben poco. A creare maretta è stata una questione di lavoro, che ha portato a parecchi contrasti e malumori. Una questione di lavoro che, a quanto pare, sarà svelata nei prossimi mesi, quasi sicuramente il prossimo settembre.

La guerra tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non è ancora finita?

“Pensi che si verrà a sapere presto quel fatto su Belen e Giulia?”, ha chiesto un follower. Pronta la replica di Very Inutil People: “Forse settembre. Ha a che fare con il lavoro quindi si vedrà”. Dunque non resta che attendere… Riguarda forse qualche nuovo progetto televisivo? Di sicuro la Rodriguez e la De Lellis hanno molte cose in comune. Oltre ad aver amato lo stesso uomo, entrambe sono molto stimate da Maria De Filippi e tutte e due sono tra le starlette più chiacchierate in Italia. Senza contare che da qualche mese pure l’argentina ha cominciato a lavorare come beauty influncer, professione che Giulietta porta avanti da tempo, da quando ha trovato la popolarità a Uomini e Donne nel 2016. Ma ora che la De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante qualcosa potrebbe cambiare…

Andrea Damante è ancora molto vicino alla famiglia Rodriguez

Dopo la rottura con Giulia De Lellis Andrea Damante è diventato grande amico di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez e cognato di Belen. Spesso il deejay è stato avvistato a cena con la famiglia Rodriguez e la stessa Belen ha ammesso di aver un bel legame con l’ex tronista. Ora che Andrea si sta concedendo un’altra occasione con la romana la De Lellis sarà pronta a fare marcia indietro e a chiarire questioni irrisolte?