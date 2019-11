La storia tra Belen e Andrea Damante: tutto falso, parla lei a Striscia la notizia

Nuovo Tapiro di Striscia la notizia per Belen Rodriguez. La soubrette ha ottenuto la simpatica statuetta per via dei numerosi gossip che circolano di recente sulla sua vita privata. Nelle ultime settimane si è parlato di un rapporto clandestino con Andrea Damante, di una rivalità con Giulia De Lellis e di una gelosia per Diletta Leotta. Ebbene, tutto falso a detta della conduttrice di Tu si que vales, che ha smentito per la seconda volta tali pettegolezzi. Già qualche giorno fa, infatti, tramite una storia su Instagram la moglie di Stefano De Martino aveva chiarito che quanto si sussurrava sulla sua sfera sentimentale era del tutto infondato. “Andrea Damante? È un amico di famiglia, è un amico di mia sorella e di mio fratello. Queste voci non sono assolutamente vere”, ha ribadito una volta per tutte Belù.

Belen Rodriguez: nessuna rivalità con Giulia De Lellis

“Giulia De Lellis? Tra tutte le famiglie che ci sono tutti hanno pensato alla mia. Perché non si sa”, ha invece dichiarato Belen Rodriguez a proposito del recente sfogo di Giulia De Lellis. Dunque, a quanto pare, la 35enne non proverebbe alcun tipo di rivalità nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi felicemente fidanzata con Andrea Iannone.

Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono amiche

“Gelosia per Diletta Leotta? Ma non è vero! Mi sta veramente simpatica, siamo amiche. Andiamo anche a cena insieme”, ha puntualizzato Belen Rodriguez a proposito del suo rapporto con Diletta Leotta.