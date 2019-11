Belen rompe il silenzio su Giulia De Lellis: le parole della Rodriguez

Belen Rodriguez e il gossip su Giulia De Lellis: lo sfogo dell’argentina

Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio sugli ultimi gossip inerenti la sua vita privata. O meglio i pettegolezzi sulla presunta faida con Giulia De Lellis, attuale fidanzata dell’ex della showgirl argentina Andrea Iannone. Da giorni si parla di presunti accordi economici saltati, di frecciatine e stoccate e pure di un presunto rapporto clandestino tra la moglie di Stefano De Martino ed Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e ex storico della De Lellis. Ebbene, oggi Belencita ha fatto chiarezza su Instagram, ribadendo in una storia che tutto quello che si dice sul suo conto in questo periodo è totalmente infondato.

Le parole di Belen Rodriguez sui gossip su Giulia De Lellis, Damante e Iannone

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram. Il messaggio sembra chiaro: per la 35enne non c’è nessuna faida con l’ex corteggiatrice del Trono Classico così come non c’è mai stata alcuna liaison segreta con Andrea Damante. Caso chiuso quindi? Non proprio, visto che per il momento Giulietta tiene la bocca cucita.

Giulia De Lellis preferisce non parlare del gossip su Belen Rodriguez

Ad oggi Giulia De Lellis – nonostante lo sfogo di qualche giorno fa – non ha proferito alcuna parola sul caso Belen. Nonostante sia sempre molto attiva sui social network la 23enne ha scelto di restare in silenzio. Insomma, la faccenda è chiusa solo a metà… Si attendono nuovi sviluppi!