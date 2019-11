Belen e Giulia De Lellis, tutti i retroscena della ruggine: dettagli di Spy

Belen e Giulia De Lellis, tutti i retroscena della ruggine tra le due ‘prime donne’: all’origine della rivalità, la ricostruzione di Spy

Da una settimana circa non si placa il gossip attorno a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Le due ‘prime donne’ pare che stiano conducendo una battaglia ‘sotterranea’, scaturita da vicende del passato. Se da un lato è vero che le dirette interessate mai si sono menzionate direttamente, dall’altro è pur vero che non è giunta alcuna smentita. Insomma, nessuna delle due ha detto: “Ma che avete capito? Mica ce l’avevo con quell’altra”. Ammesso e non concesso che ci siano degli attriti, che cosa è che li averebbe provocati? E a quando risalgono? Il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda, svelando interessanti retroscena.

“Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia”

“Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia che, di certo, non è una che le manda a dire”, si legge sul magazine che poi fa riferimento alle ormai celebri Stories Instagram della De Lellis (“Se parlo io rovino delle famiglie”), a cui hanno fatto seguito quelle della Rodriguez relative ai filtri. Filmati che, secondo molti, sono stati una replica, nemmeno troppo velata, dell’argentina alla giovane influencer. Ma che cosa è accaduto tra le due? E ci sono stati altri segnali di maretta? Spy fa notare che la De Lellis, in passato, ha interrotto i rapporti con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con i quali condivise l’avventura al GF Vip: “L’ultima apparizione dei tre ex coinquilini della Casa del GfVip risale a quando è stato presentato il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini Gli Oneston, ovvero maggio 2018. Da quel momento Giulia si è allontanata da Cecilia e quest’ultima, insieme con Moser, ha accolto in casa Damante, uno dei migliori amici di Ignazio.” Ma c’è dell’altro…

Lo stylist di Belen ‘trasloca’ dalla De Lellis

“Chi è stato accolto in casa della De Lellis – scrive sempre Spy – è Giuseppe Dicecca, amico storico per oltre dieci anni nonché stylist di Belen. E Belen, quando ha visto Dicecca con Andrea Iannone e Giulia alla Mostra del Cinema di Venezia, ha replicato con un lungo post per ringraziare le persone che, in questi dieci anni di carriera, le sono stati accanto” . Il magazine, a questo punto, rimarca una strana coincidenza: “Indovinate chi era l’unico assente? Dicecca che, però, non ha mai replicato, ma Spy conferma che i rapporti con la Rodriguez sono definitivamente terminati.”

Il gossip su Belen e Damante, intanto Giulia macina record

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco, c’è anche il gossip uscito di recente e spifferato da Chi che ha sussurrato che Belen avrebbe avuto un flirt fugace con Andrea Damante, ai tempi in cui lui faceva ancora coppia con Giulia. Infine Spy conclude con un’altra chicca riguardante la rivalità tra la Rodriguez e l’influencer: “Giulia, con il suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza!, ha frantumato ogni record. A oggi si attesta intorno a 120 mila copie vendute e mercoledì scorso è stata premiata e incensata anche da Maurizio Costanzo e dall’ex premier Silvio Berlusconi. Belen, con il suo primo libro Bella Belen a malapena aveva superato dieci mila copie.“