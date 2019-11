Belen Rodriguez parla di un particolare filtro che spopola sui social, che sia una frecciatina diretta a Giulia De Lellis? Ecco perché

Belen Rodriguez, ieri sera, sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis. Sembra, ovviamente, perché in realtà la verità non la sappiamo. Cosa è successo? Ultimamente sul social web Instagram spopola un filtro dal nome ‘Top Model’. Questa maschera va a sfoltire i lineamenti del viso e richiamare l’attenzione su labbra e occhi. Insomma, usando questo filtro, il volto subisce una trasformazione non da poco. E ieri sera, mentre su Canale 5 andava in onda Tu si que vales, Belen Rodriguez si è messa a giocherellare con suo figlio e tramite il suo profilo Instagram ha parlato proprio di questo filtro, ridendo ed usando tanta ironia. A molti è sembrata una frecciatina diretta a Giulia De Lellis. La giovane influencer, infatti, sembra essere una grande fan di questa particolare maschera. Tant’è che la usa spesso e volentieri nei video che poi posta tra le Stories.

Belen Rodriguez e il filtro speciale su Instagram: “Non è troppo?!?”

“Vanno bene questi filtri di bellezza, però vi pare normale parlare con questi filtri?”, ha chiesto Belen su Instagram inquadrando prima se stessa e poi il visino di suo figlio. Entrambi con i volti ‘deformati’ da questa maschera particolare. “Non è un po’ troppo?!? È una cosa orrenda”, ha osservato ridacchiando. Il siparietto è stato davvero divertente. Che sia stata davvero una frecciatina rivolta alla fidanzata di Andrea Iannone? Ovviamente lei non ha fatto nomi ma in tanti credono che sia così. Perché proprio ieri la giovane si è lasciata andare ad un pesante sfogo, e il video dove la si vede abbastanza nervosa e con il viso ‘ritoccato’ grazie proprio al filtro in questione è finito ovunque. Inoltre, qualcuno crede che le parole della De Lellis fossero rivolte anche a Belen (visto che, di recente, si è parlato di una scappatella con il Dama). Chissà quale sarà la verità.

La Belen Challenge, la sfida lanciata dalla showgirl argentina

A parte questo, Belen Rodriguez è davvero molto attiva sui social. Così tanto che da qualche giorno ha lanciato una challenge molto simpatica che consiste nel dover imitare una sua speciale posa. In tantissimi stanno aderendo, e la showgirl argentina si diverte a postare sul suo profilo le foto dei suoi fan intenti ad alzare la gambetta come lei!