Giulia De Lellis tuona: “Se parlo rovino famiglie, devo stare zitta”, lo sfogo

Giulia De Lellis, scoppia la polemica: “Devo stare zitta”, duro sfogo su Instagram ma contro chi?

Questa mattina una Giulia De Lellis polemica ha accolto i suoi fan tra le stories di Instagram! Nel dare il buongiorno ai followers, la De Lellis si è sfogata e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Negli ultimi tempi si parla molto di lei e andarle contro è diventato lo sport preferito del momento, ma lei ha risposto altrettanto sportivamente. Non ha fatto nomi, si è limitata a dire che i diretti interessati sanno bene che sono i destinatari di questo sfogo. Con una serie di Instagram stories, Giulia ha detto che continua a dedicarsi alla sua vita e ai suoi progetti, ma nel frattempo le capita di leggere o vedere cose che la riguardano. Molte le vengono anche riportate e ne viene quindi a conoscenza. E dopo questa breve introduzione è partita all’attacco: “Cioè devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”.

Giulia De Lellis, lo sfogo su Instagram: “Persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”

Giulia De Lellis non ha intenzione di fare nomi o entrare nello specifico degli eventi, anche se molti lo avrebbero preferito. Ai destinatari ha detto di stare tranquilli: “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”. Non ha molta voglia di telefonare o mandare messaggi privati a queste persone, l’unica cosa che chiede è di non essere tirata sempre in ballo. E infatti ha detto: “Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. quindi anche se fate delle figure di me…a incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete”.

L’avvertimento di Giulia De Lellis: “Sto zitta per so tutto”

Insomma, Giulia si è svegliata con una vena polemica stamattina e lo ha riconosciuto, ma non vuole andare oltre certi limiti perché “non vuole dare importanza a queste cose”. Con questo sfogo Giulia ha solo voluto far capire che, nonostante non replichi a ciò che succede, viene a conoscenza di tutto. “Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono tutto, quindi occhio”, ha infatti detto in chiusura. Ma con chi potrebbe avercela? Ultimamente si è parlato di lei in relazione a Valentina Dallari oppure di Belen Rodriguez, visto che non sono mancate alcune frecciatine. Difficile ma non impossibile che possa riguardare dei gossip sull’ex fidanzato Damante, di cui si è parlato per il gossip con Nicole Mazzocato oppure con Sonia Lorenzini. O magari si riferisce a qualche voce che circola nell’ambiente e che non è venuta fuori sui social…