Belen, l’assenza nei ringraziamenti non sfugge: c’entra De Lellis, il gossip

Volevo ringraziare tutte le persone che sono al mio fianco nel mio lavoro quotidiano, voglio ringraziare Cristina che da luce al mio volto, che lo mette a posto nelle giornate no! Che mi ascolta ogni volta che ho bisogno di un confidente e utiliza pennelli “morbidi” in quelle giornate pesanti!, voglio ringraziare Lollino per la persona meravigliosa che è, grazie per le mille pieghe che mi hai fatto, grazie per gli infiniti abbracci, anche perché con quella panza che si ritrova c’è sempre contatto fra di noi anche se non volutamente 😂 grazie lollo per avermi sopportato tutte quelle volte che non ero in vena o la vita mi metteva d’avanti giornate dolorose, grazie Antonia “il mio severo militare” perché hai sempre badato a me stessa, ti sei presa cura, hai organizzato la mia vita giorno dopo giorno disponibile ventiquattro ore su veintiquatro senza mai lamentarti, a te chi ti ferma?, grazie a Mattia e a Simone persone meravigliose che sono entrate da poco nella mia vita è l’hanno svoltata, con amore, professionalità e inmensa immaginazione. Grazie a tutti quelli che sono rimasti al mio fianco, grazie per la lealtà grazie per il rispetto, per me è un’onore avervi vicini! 🧡🧡🧡 #10anniinsieme e grazie a tutti voi, quelli che state leggendo, questa mia favola non sarebbe stata possibile senza di voi! Vi voglio un sacco di bene!