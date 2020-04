De Lellis e Damante, accuse pesanti: business? Parpiglia li difende

Andrea Damante e Giulia De Lellis: volano accuse e Gabriele Parpiglia interviene per difendersi e per difenderli

Era prevedibile. Il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante ha fatto scatenare tutti gli amanti del gossip: chi, da una parte, festeggia per l’avvenuta unione (perché sarebbero fatti l’una per l’altro), chi invece vede dietro a questo amore esploso all’improvviso nel bel mezzo della quarantena un modo per voler riapparire. Solo Giulia e Andrea conoscono la verità. Nessun altro. Certo, ognuno può avere la propria opinione, e Gabriele Parpiglia lo sa bene, ma guai ad avanzare accuse pesanti! Il giornalista è intervenuto per difendersi da un attacco feroce e per dire qualcosa in più sulla coppia nata a Uomini e Donne, sfasciata, ricompattata nel periodo di quarantena.

Andrea e Giulia news durante la quarantena: Parpiglia risponde dopo alcune illazioni

Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su Giulia De Lellis e Andrea Damante, definendo la prima prigioniera dell’amore; Parpiglia, invece, non si è spinto a dire perfettamente quello che pensa di loro. Su Instagram, precisamente sotto al video-messaggio di Damante pubblicato sul profilo Instagram di Verissimo, è intervenuto per rispondere a chi ha accusato lui e tutti coloro che lavorano per il settimanale Chi di essere dei “venduti”. Questa, la sua difesa: “In che senso, ragazzino? Per esempio approfitta di questo caos, per iniziare a comprare un oggetto che si chiama libro. Conosci? Poi loro non hanno mai venduto niente e che per te sia un pensiero difficile da capire, però ti lascio nella tua sicurezza sinonimo di ignoranza. Sai cos’è un sinonimo? Ti aiuto. Non si mangia”.

Tutto su Giulia De Lellis: questioni lasciate in sospeso…

Solo il tempo darà a Giulia De Lellis le risposte su quello che sta ri-costruendo con Andrea Damante e sempre il tempo ci farà capire cosa sia successo davvero tra lei e Belen Rodriguez: è stato fissato un mese preciso in cui conosceremo tutta la verità!