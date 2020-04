Giulia e Andrea, Selvaggia Lucarelli: “Fuffa, prigioniera di un amore”

Selvaggia Lucarelli su Andrea e Giulia: lei ha sbagliato a dargli una seconda possibilità?

Cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli del ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis? Che l’influencer ci è ricascata, barricandosi in una storia tossica, dalla quale aveva saputo salvarsi, per poi ritornare su quei passi che hanno fatto tanto rumore. Conosciamo ormai tutti alla perfezione il contenuto del suo libro (addirittura divenuto un bestseller) Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! Anche chi non ha comprato il libro è venuto a conoscenza di quello che c’è stato davvero fra Giulia e Andrea: i gossip corrono veloci sul Web, soprattutto quando si parla di tradimenti!

Giulia De Lellis “ha fre…o tutti”

Dopo l’attacco di Lidia Vella, adesso è la Lucarelli a voler fare il punto della situazione: “La verità più amara però è che Giulia De Lellis ha fre…o tutti – ha spiegato a TPI, di cui è la responsabile della sezione Cronaca e Spettacoli da quest’anno –. Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente”.

Andrea Damante prima “manipolatore”, ora principe azzurro ritrovato

È difficile da capire come mai la De Lellis abbia deciso di accantonare tutto quello che Damante aveva fatto contro di lei (raccontato nel sulo libro), per poi ributtarsi in una storia che non le ha fatto di certo bene: “Svettava in cima alla classifica dei libri più venduti con più di 100mila copie letteralmente sparite dalle librerie, ci raccontava di come quell’arido, anaffettivo, manipolatore di Andrea Damante l’avesse addirittura ‘aiutata’ a scegliere le protesi per il seno, nonché il regime alimentare, il piano di allenamento e così via”.

Giulia e Andrea news, lei “prigioniera di un amore che non le ha fatto bene”

In realtà Giulia De Lellis ha sempre amato solo e soltanto Andrea Damante? “Quella tenacia e la ferma convinzione che ci aveva venduto nella vita e in libreria era fuffa. Proprio quel libro, forse, più che un’operazione di auto-consapevolezza, era stata un’operazione se non di ‘vendetta’, di rivalsa”. Poi la sua conclusione: “E dispiace un po’, in fondo, saperla oggi prigioniera non solo di una quarantena, ma anche e soprattutto di un amore che non le ha fatto bene”.