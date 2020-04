Lidia Vella: “Giulia De Lellis sbaglia, ho visto cose di Andrea Damante…”

Lidia Vella e Andrea Damante: cosa è successo tra l’ex Grande Fratello e il fidanzato di Giulia De Lellis

Lidia Vella è tornata a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva duramente criticato il ritorno di fiamma tra i Damellis, soprattutto perché da anni è una follower della web influencer. Una presa di posizione che ha scatenato i fan di Andrea e Giulia, che hanno pesantemente attaccato l’ex gieffina. Ma a Non Succederà Più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio dove da anni cura una rubrica il sabato pomeriggio, Lidia ci ha tenuto a precisare che non è in cerca di visibilità. Il suo è stato solo un pensiero sulla De Lellis e Damante – che sono effettivamente sulla bocca di tutti per via di questo inaspettato riavvicinamento – dovuto pure ad alcune situazioni che si è trovata a vivere e che hanno a che fare proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Le nuove dichiarazioni di Lidia Vella sui Damellis

“Andrea e Giulia vogliono mettere su famiglia ora? Non lo spero per Giulia. L’esperienza mi ha insegnato che chi nasce tondo non muore quadrato. Non è solo un detto ma realtà”, ha premesso Lidia Vella. “Parlo così perché ho visto determinate cose con i miei occhi. Per chi si è permesso di dire che ho parlato dei Damellis solo per visibilità vorrei rispondere che io avrei potuto far parlare di me e di Damante già due anni fa. Cose che però non avrebbe senso dire ora visto che lei ha perdonato tutto”, ha aggiunto. Cosa sarà mai successo tra Lidia e Andrea?

Andrea Damante conferma il ritorno con Giulia De Lellis

Mentre Lidia ci ha tenuto a precisare che non è di certo in cerca di popolarità, Andrea Damante ha confermato il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis in una diretta Instagram con Pio e Amedeo. “Io e lei ci siamo sempre voluti bene”, ha assicurato il deejay di Verona.

Lidia Vella è un’ex concorrente del Grande Fratello

Lidia Vella è diventata popolare nel 2015, quando ha partecipato al Grande Fratello con la gemella Jessica e l’ex fidanzato Alessandro Calabrese. È stata opinionista di Barbara d’Urso; oggi è una web influencer e cura una rubrica amorosa nel programma radiofonico di Giada Di Miceli.