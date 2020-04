Andrea Damante conferma il ritorno con Giulia De Lellis e stuzzica Iannone

Andrea Damante conferma in diretta Instagram con Pio e Amedeo: è di nuovo amore con Giulia De Lellis

Finalmente è stato ufficializzato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha parlato apertamente in una diretta Instagram con Pio e Amedeo. Il deejay di Verona non ha fornito molti dettagli sulla vicenda ma non ha potuto fare a meno di stuzzicare l’ex di Giulia, Andrea Iannone. Un gesto arrivato, va precisato, dopo che è stato punto più volte dal duo comico, che con vivacità e goliardia ha intervistato il bel 30enne (video più in basso).

Le nuove dichiarazioni di Andrea Damante su Giulia De Lellis

“Io e lei ci siamo sempre voluti bene”, ha confidato Andrea Damante a Pio e Amedeo. Confermando così quello che hanno spifferato nei giorni scorsi gli amici dei Damellis al settimanale Di Più. “Anche Belen e Stefano sono tornati insieme dopo che lei è stata con Iannone. Le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex dovrebbero farsi dare una bo******la da Iannone?”, hanno poi domandato i due comici. “Per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo”, ha risposto Damante. Che ha inoltre fatto sapere che la sua Giulietta è molto brava in cucina: “Oggi mi ha cucinato l’amatriciana, da brava romana la fa molto buona”.

Giulia De Lellis resta in silenzio per il momento

Nessun commento, per adesso, da parte di Giulia De Lellis. La web influencer, nei giorni scorsi, si è limitata a puntualizzare di non aver concordato alcuna paparazzata con il settimanale Chi. Dopo settimane di indizi e dubbi da parte dei fan è stata infatti la rivista di Alfonso Signorini a chiarire che Andrea e Giulia sono di nuovo una coppia.