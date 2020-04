Giulia De Lellis rompe il silenzio sulle foto di Chi: “Non mi vendo”

Giulia De Lellis commenta le foto di Chi con Andrea Damante sui social

Giulia De Lellis ha finalmente detto la sua sull’esclusiva del magazine Chi inerente alle foto che la ritraggono insieme ad Andrea Damante. “Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, “Chi” pubblica, nel numero in edicola da domani , le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia , nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer”, recita così il settimanale. Le foto non devono aver completamente convinto ed entusiasmato i fan della romana che hanno insinuato di aver ‘venduto’ le foto con il dj veronese.

“Io non faccio parte di quelli che si vendono, non sono così disperata”

Come notato da Bitchfy, la De Lellis ha risposto ad un commento di un fan che l’ha fortemente criticata per la paparazzata. “L’esclusiva con la rivista te la sei rovinata da sola. Attenta ai dettagli la prossima volta”. L’influencer non ha perso tempo a replicare facendo notare di essere distante da un possibile accordo con il settimanale. “Tesoro parti dal presupposto che io non faccio parte di quelli che si vendono! Ma anche se fossi così disperata, almeno un po di blush, o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su? Mio dio, sembro un ces.o e dai!”. Con tale commento la romana ha quindi smentito in modo sarcastico una collaborazione con i paparazzi. Nel frattempo, l’ex fidanzato di Giulia, Andrea Iannone, pare abbia tentato un ultima mossa per riconquistarla ma…

Lo spiffero di Chi: ” È tardi, la De Lellis è già lontana”

“Il pilota non demorde e, poco prima della quarantena, tenta l’ultimo affondo e si presenta da Giulia e dalla sua famiglia; è tardi. La De Lellis è già lontana. L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita”, questo il retroscena svelato dal magazine di Signorini che ha raccontato di un ultimo tentativo del pilota di riconquistare l’ex gieffina. Mossa inutile perché, stando agli ultimi sviluppi, Giulia è più vicina che mai a Damante.