Ultimi gossip su Giulia De Lellis e Andrea Damante: cosa dicono di questo ennesimo ritorno di fiamma

I diretti interessati continuano a restare in silenzio ma è ormai chiaro a tutti: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Quello che sembrava impossibile dopo il successo del libro Le corna stanno bene su tutto è praticamente diventato realtà. Giulia e Andrea, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2016, hanno deciso di dare un nuova chance al loro amore. Un amore tormentato ma intenso e passionale, che a quanto pare è più forte di tutto. Dei tradimenti, dei pregiudizi, del gossip. E al centro di questa relazione scoppiettante ci sono un sentimento importante e una passione travolgente, come hanno spifferato gli amici più cari della coppia alla stampa.

Andrea e Giulia sono tornati insieme e sono più forti che mai

“Giulia e Andrea si sono ritrovati ed è stato come se tutto questo tempo non fosse mai passato: la passione tra loro è rimasta inalterata...E hanno già ricominciato a vivere insieme. Anche perché in questo periodo di quarantena sarebbe impossibile frequentarsi fuori di casa…”, hanno spifferato alcune persone vicine ai Damellis a Di Più, nel numero in edicola da sabato 4 aprile. Dunque per la De Lellis e Damante il successo del libro, i vecchi tradimenti e le storie con Andrea Iannone e Claudia Coppola sono solo un ricordo lontano. Quel che conta è il presente, questa quarantena insieme, e il futuro che potrebbe essere più roseo del passato.

Giulia De Lellis ha fatto chiarezza sulle foto di Chi

Sebbene non abbia ancora confermato ufficialmente il ritorno di fiamma con Andrea Damante, Giulia De Lellis ci ha tenuto a precisare che le ultime foto di Chi non sono state concordate. A detta della web influencer si è trattata di una paparazzata in piena regola nonostante le misure restrittive dovute alla diffusione del Coronavirus.