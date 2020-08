Damante e Giulia De Lellis oggi “non sono più una coppia”: la situazione

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più una coppia. A confermarlo è il magazine Chi che ha raggiunto il deejay veronese riportando le sue esternazioni nell’ultimo numero in edicola. Resta da capire se la rottura è totale oppure se c’è spazio per ricucire. Oggi però il legame si è sfilacciato perché qualcosa si è rotto nuovamente. “Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno”, spiega l’ex tronista di Uomini e Donne che aggiunge che c’è anche la necessità di entrambi di “svuotare la testa da troppe cose”. Dunque perdura il periodo di separazione con il forte dubbio che tale status potrebbe diventare perpetuo. Altrimenti detto che la coppia salti definitivamente, senza appello. D’altra parte che la situazione nel rapporto sia alquanto scricchiolante è più che palese da giorni. La stessa De Lellis lo ha ammesso candidamente. Nel farlo, però, ha allontanato qualsivoglia dubbio relativo ai tradimenti. No, stavolta non si tratta di corna.

Giulia De Lellis e Andrea Damante ai ferri corti: la distanza aumenta

Nei giorni scorsi sono giunti altri segnali che hanno fatto intendere con pochi dubbi che la distanza tra Giulia e Andrea è aumentata di recente. Lui è volato in Sicilia per festeggiare il matrimonio di un suo parente stretto. Della De Lellis nemmeno l’ombra. Al contrario, l’influencer dei record ha celebrato il compleanno dell’amata nipote Matilde nelle scorse ore. E in quell’occasione a non esserci è stato Damante. Insomma, la separazione è su tutti i fronti: la coppia ora non c’è più. La questione ha fatto parecchio rumore soprattutto perché è giunta inaspettatamente nel gossip del Bel Paese. A quanto pare ai Damellis piace stupire volontariamente e non: lo stesso loro ritorno di fiamma prima che scattasse la quarantena era infatti stato altrettanto inaspettato.

Non solo i Damellis scricchiolano

Altra coppia ‘social’ che ha scricchiolato non poco di recente è quella composta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nel primo weekend di agosto nel loro rapporto si è consumato un duro strappo che ha fatto temere il peggio per il proseguo della relazione. I diretti interessati lo hanno confermato a Chi magazine. Fortunatamente tutto si è poi risolto per il meglio ed è arrivata la riappacificazione. Ma c’è mancato proprio poco che la coppia saltasse.