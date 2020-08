Cecilia e Ignazio si stavano lasciando: i motivi. Scoop di Chi, parla Moser

Scricchioli, maretta, crisi di coppia: nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati al centro del gossip. Qualcuno aveva addirittura parlato di rottura. Poi tutto è rientrato. L’argentina e il trentino sono riapparsi insieme a Verona dopo aver trascorso dei giorni di vacanza separati. Tutto ok, la coppia non è scoppiata. Quel che non si sa, però, è che la love story ha rischiato seriamente di saltare. A spiegare i retroscena della vicenda è il magazine Chi. Il settimanale ha ricostruito le tappe della crisi che c’è stata a tutti gli effetti. E che crisi, verrebbe da dire. “La rottura drastica tra i due c’è stata”, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini ed è avvenuta durante il primo weekend di agosto. Ma quali sono state le cause scatenanti dei problemi di cuore in casa Moser-Rodriguez? Chi spiega anche questo…

Le cause della crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

All’origine dello strappo sentimentale, poi rientrato (attualmente la coppia è unita in Sardegna dove è sbarcata il 10 agosto), c’è stata la “gelosia di lei” e le “insicurezze di lui”, racconta Chi. Una situazione che via via ha creato sempre più tensione nel rapporto. Tensione sfociata in telefonate in cui si sono consumati lunghi litigi. Non solo: lo spettro di un’altra vacanza in solitaria per Moser non è stato remoto. In Sardegna, infatti, ha rischiato di andarci da solo. L’amore però ha trionfato. Così Ignazio ha recuperato la sua Cecilia a Verona, ha fatto pace e tutto si è messo a posto.

Ignazio parla della crisi vissuta con Cecilia

“Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più”. Così Ignazio ha commentato la crisi che ha investito il suo rapporto. Crisi che ora fa meno paura, perché superata. Certo non è stata una passeggiata. Ma verrebbe da dire: tutto bene quel che finisce bene. Anche perché in casa Rodriguez, un altro addio sentimentale dopo la fine della favola De Martino-Belen non sarebbe stato facile da gestire. A proposito di Belencita: Gianmaria Antinolfi è un lontano ricordo. Belu oggi balla da sola, anzi, con il suo unico grande amore: Santiago.