Ignazio e Cecilia con Jeremias e Deborah: coppia rinasce dopo gossip crisi

Sembrava che la crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fosse destinata a perdurare ancora ma la realtà è molto diversa: ieri i due si sono mostrati assieme e hanno smentito con i fatti quanto si era scritto sul loro conto per giorni e giorni. Dite che comunque hanno attraversato un periodo di crisi, durante il quale non si sono mostrati assieme, e non appena hanno chiarito hanno voluto mettere a tacere voci e pettegolezzi? Tutto può essere in effetti; la verità però non la sapremo mai fino in fondo se non con il passare del tempo, e comunque sempre meglio che parlarvi di smentite che di rotture. Oggi tra l’altro è arrivata un’ulteriore conferma per chi ancora non crede che Ignazio e Cecilia formino una coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con Jeremias e Deborah, vita privata alle stelle per le due coppie: ancora smentite sulla crisi

Di cosa parliamo esattamente? Come ben sapete, Cecilia e Ignazio si sono ricongiunti dopo un periodo di lontananza (almeno in teoria non dovuto a questa presunta crisi di cui si è parlato per giorni e giorni) ed entrambi sono con i genitori di lei e con Jeremias e Deborah che intanto sono sempre più innamorati. “Una sirenetta”, questo il commento di Moser a un filmato in cui si vede una favolosa Rodriguez junior nuotare in piscina e uscire per un po’ dall’acqua. Jeremias invece ha giocato a ping pong con Ignazio e ha dedicato la bellissima Come nelle favole alla sua Debora, con cui – lo ricordiamo casomai non lo sapeste ancora – è uscito da poco allo scoperto. Di crisi insomma non c’è neanche l’ombra.

Le ultime news su Cecilia e Ignazio: continua il gossip sulla gravidanza della Rodriguez

Continuano a rincorrersi intanto i pettegolezzi sulla presunta gravidanza di Cecilia ma anche in questo caso iniziano a sembrarci voci campate per aria perché né lei né Ignazio vi hanno mai fatto riferimento, e comunque non abbiamo ancora notato forme sospette nonostante sia da parecchio che si parli di Cecilia incinta. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Per il momento siamo felici di avervi dato un’ulteriore conferma del fatto che la Rodriguez e il suo Moser formino ancora una bella coppia.