Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? L’argentina rompe il silenzio

Gravidanza sì o gravidanza no? Da giorni non si che parlare della presunta dolce attesa di Cecilia Rodriguez. È stato il settimanale Di Più Tv a lanciare l’indiscrezione bomba, contattando addirittura il suocero della modella argentina, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser. Per giorni sia Cechu sia Ignazio sono rimasti in silenzio, alimentando così il chiacchiericcio. Ora l’ex concorrente di Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip ha finalmente rotto il silenzio: non c’è nessuna cicogna in volo. A Giornalettismo la 30enne ha ammesso di essere solo ingrassata un bel po’. Un dettaglio di cui aveva parlato già in precedenza in alcune stories Instagram, confidando di aver messo su oltre sette chili. Per il momento, quindi, nessun quarto nipote per Francesco, che ha stretto un bel legame con la nuora. La sorella di Belen ha trascorso la quarantena insieme alla famiglia Moser e questo ha rinsaldato ancora di più i rapporti.

Falso allarme, Cecilia Rodriguez non è incinta di Ignazio Moser

“Sono solo un po’ appesantita dopo la quarantena”, ha spiegato Cecilia Rodriguez al portale web. Dunque, come tanti italiani pure la sud americana ha esagerato con il cibo durante i tre mesi di lockdown. Il progetto di avere un figlio con Ignazio Moser però resta: da tempo la coppia sogna di mettere su famiglia e lo ha sempre dichiarato apertamente. Per ora Cecilia pensa alla dieta: ha deciso di eliminare i chili di troppo che appesantiscono la sua figura. Come confidato sui social network, la Rodriguez ha cominciato a mangiare di meno: pochi carboidrati, tante verdurine senza condimento e più pesce. Bandita totalmente l’acqua frizzante. Un regime alimentare piuttosto semplice, basilare, tanto che la web influencer ha scelto di non farsi seguire da nessun nutrizionista o esperto dell’alimentazione.

Cecilia Rodriguez ingrassata in quarantena a Trento

La quarantena a Trento, a casa dei Moser, è stata tranquilla e impegnativa per Cecilia Rodriguez. Lontana dalla più mondana Milano la fidanzata di Ignazio si è dedicata alle faccende domestiche e alla cucina. Tra una ricetta e l’altra è stato inevitabile mettere su qualche chilo. Come confidato dalla diretta interessata, è stato soprattutto il condimento a fare la differenza. Come l’olio usato dalla famiglia Moser, una vera e propria prelibatezza che Cecilia ha utilizzato per ogni piatto. Per questo nella nuova dieta ha inserito tante verdure ma poco condite. Oltre a mangiare sano la Rodriguez ha iniziato a fare pure dei trattamenti estetici. Nel suo centro di fiducia si è sottoposta ad un bel massaggio drenante, volto ad eliminare i liquidi in eccesso e a tonificare il corpo.